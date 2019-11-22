Tehditle çiftçilerin yerine kredi kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı ADANA - Adana'da çiftçileri tehdit ederek arazilerini sürüp yerlerine kredi kullandıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir