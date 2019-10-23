ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl yurt içinden ve 111 ülkeden 42 bin 125 öğrenciye burs desteğinin yanı sıra barınma, yabancı dil ve mesleki alanlarda eğitim imkanı sunuyor.

TDV, eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde eğitim kurumları inşa etmenin yanı sıra Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP) gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.

Vakıf öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri ve kamp gibi faaliyetleri de düzenliyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversiteler, yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapan Vakıf, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 42 bin 125 öğrenciye burs desteğinin yanı sıra barınma, yabancı dil ve mesleki alanlarda eğitim desteği veriyor.

"Eğitim faaliyetleri 2006'da sistematikleşti"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din eğitimi başta olmak üzere eğitim ve kültür hizmetlerinin iyi bir kalitede sunulabilmesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtti.

Vakfın, Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB ve YÖK ile iş birliğinin 2006'da eğitim programları şeklinde yeniden planlandığını hatırlatan Polat, bu doğrultuda eğitim faaliyetlerinin sistematikleştiğini kaydetti.

Polat, Türkiye'de bugüne kadar 250 bini aşkın öğrenciye burs verdiklerini bildirerek, "Yeni eğitim öğretim döneminde Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine 528, Uluslararası İlahiyat Programı'na 389, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne 57 ve Uluslararası Kur'an Kursu'na 64 olmak üzere bu yıl bin 38 yeni öğrencinin kaydı yapıldı. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programında mülakat aşamasında bin 38 öğrenci bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sefa Şahin



