TBMM'de Yargı Reformu görüşmeleri devam edecek

Mecliste, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de Yargı Reformu görüşmeleri devam edecek
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Isparta Düğün Salonları

TBMM - TBMM Genel Kurulunda bu hafta, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren yargı reform paketinin ilki olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

İki bölüm halinde görüşülen teklifin ilk 10 maddesi geçen hafta Genel Kurulda kabul edilmişti.

Teklife göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilecek. 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartları taşımaları kaydıyla pasaport verilecek. Hakimlik adaylığı sınavına girmek, avukatlık veya noterlik stajlarına başlamak için yapılacak sınavda başarılı olmak gerekecek. İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

Düzenleme ile "Seri muhakeme usulü" ile "basit yargılama usulü" yargı sistemine dahil ediliyor. Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemeyecek.

Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen; koşulları uyan ancak ön ödeme, uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen; soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler, iade edilecek. "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçları da uzlaştırma kapsamına alınıyor. Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor. Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Teklifin bu hafta yasalaşması halinde Meclis Genel Kurulu gündemine, AK Parti milletvekillerince imzalanan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gelmesi bekleniyor.

Komisyonlar

Dışişleri Komisyonu, 16 Ekim Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler" hakkında bilgi verecek.

Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Alt Komisyonu da çarşamba günü toplanacak.

Aynı gün toplanacak Dilekçe Alt Komisyonunda ise Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun sunumları yer alacak, Dünya Gıda Günü nedeniyle basın açıklaması yapılacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 17 Ekim Perşembe günkü toplantısında, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu görüşülecek.

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