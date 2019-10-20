TBMM'de gündem Cumhurbaşkanlığı tezkeresi

Meclis, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek.

TBMM'de gündem Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
0
Isparta Düğün Salonları

TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis gündemine gelecek.

TBMM'nin gündeminde bu hafta, Lübnan'da UNIFIL kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda, Cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve uluslararası anlaşmalar yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Genel Kurulda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına "terör suçundan ceza almama" da eklenecek.

Teklifle, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı yüzde 15 yerine 10 olarak uygulanacak. İthalatının yasaklandığı tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış bilgi verilmişse idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.

Bu arada Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de Genel Kurulda görüşülecek.

Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Teklife göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilecek. TCMB, ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Teklifle, üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Dışişleri Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile akademisyenler sunum yapacak.

TBMM Dışişleri Komisyonunun, 23 Ekim Çarşamba günkü toplantısında uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifi görüşülecek.

ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, 23 Ekim Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve İntergen Genetik Merkezi'nden yetkililer sunum yapacak.

Muhabir: Sinan Uslu


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyorKamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor15 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASIITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI16 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyorBulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor15 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019