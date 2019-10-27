TBMM deniz varlıklarının korunması için mesai yapacak

Meclis, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla hazırlanan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak.

TBMM deniz varlıklarının korunması için mesai yapacak
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Isparta Düğün Salonları

TBMM - Meclis, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amacıyla hazırlanan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Genel Kurulda bu hafta, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak.

Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak; bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Kanuna aykırı fiiller sonucunda oluşan masraflar, aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilecek. Su ürünleri kontrol görevlilerine yardımcı olmak üzere bakanlıkça fahri su ürünleri görevlisi görevlendirilebilecek.

Teklifle, iç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek. Su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansörleri yapmayanlara veya istenen tedbirleri almayanlara aykırılığın giderilmesi için süre tanınacak, aykırılığı gidermeyenlere 100 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Avcılık istihsal hakkını kiralayan kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliklerinin, düzenlemelere aykırı hareket eden başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı 2 bin 500 liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Teklifle, Su Ürünleri Kanununda yer alan idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor. İdari para cezaları, mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek. Bakanlıktan izin alınmadan deniz ve iç sularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaklanacak.

Genel Kurulda ayrıca Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Söz konusu tekliflerin yasalaşması halinde Genel Kurul gündemine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gelecek.

Yeni vergi düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılmasını amaçlayan AK Parti milletvekillerince imzalanan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 30 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Teklifle dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisi ihdas ediliyor. 500 bin lira ve üzerinde tek işverenden elde edilen ücret gelirleri, spor hakemleri ve sporcuların 500 bin lira ve üzerindeki ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500 bin lira üzerinde gelir elde edenlerden yüzde 40 oranında vergi alınacak. Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilecek. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Çalışanlara, bir günlük ulaşım bedeli 10 lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir sunum yapacak.

Çarşamba günü toplanacak Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon'unda Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, sanayici Necmettin Türkoğlu sunum yapacak.

Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu 31 Ekim Perşembe günü toplanarak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu'nu görüşecek.

Rabia Naz için kurulan araştırma komisyonu çalışmalarına başlıyor

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını perşembe günü yapacak.

Toplantıda, komisyonun çalışma takvimi, uzmanların belirlenmesi ve davet edileceklerin tespiti ele alınacak.

Muhabir: Ali Kemal Akan

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