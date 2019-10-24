TBMM Başkanı Şentop: Oyunu biz kurarız diğer devletler sadece oynar dünyası bitti

TBMM Başkanı Şentop, "Oyunu biz kurarız, diğer devletler sadece oynar dünyası bitti. Eğer hala o dünyada iseniz, oyun dışı kalmışsınız demektir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Oyunu biz kurarız diğer devletler sadece oynar dünyası bitti
0
Isparta Düğün Salonları

STRAZBURG - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Ortak Evimiz Avrupa" temalı oturumda konuşma yaptı.

Bu oturumu özellikle önemsediğini ifade eden Şentop, insanların çok uzun mücadelelerle ve çalışmalarla bazı güzel sonuçlara, ilkelere, değerlere, onların korunması ve gelişmesi için oluşturdukları mekanizmalara ve kurumlara sahip olabildiğini söyledi.

Şentop, ancak zaman geçtikçe, belki sonraki kuşaklar, o kurumları, mekanizmaları varlık sebeplerini unutarak, varoluş amacını dikkate almadan, bazen de o amaçtan uzaklaşarak, bir rutine dönüştürerek sürdürmeğe başladığını ifade ederek, "O zaman geriye dönüp baktığımızda, neden ve nereden yola çıktığımızı unuttuğumuzu fark ediyoruz. Bulunduğumuz yer yola çıkarken varmak istediğimiz yer midir?" dedi.

Yola neden çıktıklarını sorusunu sık sık sormak amaçlarının ve hedeflerinin gerçekleşmesi yolundaki çabaları daha anlamlı ve daha verimli kılacağını belirten Şentop, bu sebeple "Ortak Evimiz Avrupa" başlığını, sadece belli retoriklerin, belli tekrarların, belli güzellemelerin dile getirilmesine zemin olacağı için değil, iyi niyetli bir iç değerlendirme, bir sorgulama yapmak için bir vesile olarak gördüğünü, "içeriden" ve "evin içinden" bir konuşma yapacağını kaydetti.

Şentop, Avrupa merkezli siyasi, hukuki ve kurumsal değerlerin ortaya çıkmasının, gelişmesinin ve dünyaya yayılmasının tarihi sanıldığı kadar eski olmadığını söyledi.

Prensiplerin, değerlerin, mekanizma ve kurumların 70. yılını kutladıklarını ve 70 yıl ortalama insan ömründen bile az bir zaman olduğunu anlatan Şentop, "Bu sebeple bugüne ve geleceğe dair değerlendirmelerimiz büyük önem taşımaktadır. Dünyada olan biteni, bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla, bütün acıtıcılığıyla, tamamen aleyhimize olsa ve bize yönelik suçlamalar ve sorumluluklar içerse de kavramak anlamak mecburiyetindeyiz." dedi.

Şentop, aksi halde bazılarının Avrupa değerleri retoriğiyle konuşacağını ve güzellemeler yapacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Avrupa'da ırkçılık yükselir, İslam düşmanlığı güçlenir, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı had safhaya varır, dünyanın bir çok coğrafyasında savaşlar, çatışmalar, katliamlar, ölümler devam eder, devletleri, ülkeleri ve coğrafyaları istikrarsızlaştırmanın ve dış müdahaleye açık hale getirmenin aracı olarak kullanılan esasen Batı kaynaklı olduğuna inandığım uluslararası terörizm büyür ve güçlenir. "Petrole hücum" sloganıyla yola çıkan doymak bilmez emperyalist iştahlar Orta Doğu'yu, Doğu Akdenizi çatışmaların merkezi haline getirmeye başlar. Demokrasi, insan hakları stratejik bölgeleri kontrol etmenin ve petrol iştahının maskesine dönüşür."

Şentop, Avrupa'nın dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsa, başka coğrafyalardaki devletlere ve halklara, bütün dünya insanlarına çıkar elde etme amacı dışında kendileri gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakmazlarsa, Avrupa şehirlerinde köşklerde oturup Avrupa değerleri retoriği ile kendi kendilerini aldatacaklarını ve oyun dışı kalacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Öncelikle Avrupa değerlerinin birer değer olduğuna, samimiyetle bütün insanlar için geçerli olması gereken değerler olduğuna biz inanacağız. Bu değerleri, sömürü ve işgal heveslerinin, maddi çıkarların aracı olarak kullanmayacağız. Demokrasi ve insan haklarını başka ülkelerin iç işlerine karışmak için bir araç olarak kullanmayacağız. İşimize gelince demokrasi havarisi olup işimize ve çıkarımıza gelmeyince demokrasiyi yıkan darbecilerin başını okşamayacağız.

İkinci olarak, çifte standardı bırakacağız. İnsanlar sadece Avrupa şehirlerinde yaşamıyor. Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da, Güney Amerika'da da insanlar yaşıyor. Bizim gibi insanlar. Biz ne kadar insan haklarına, demokrasiye, asgari insani şartlarda bir hayata layık isek onlar da layık. Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünün uzantılarını koruyup kollarken demokrasiden bahsedip Mısır'da demokrasinin kökünü kazıyan darbeciyi sevip desteklemeyeceğiz. Mısır'da da demokrasi isteyeceğiz.

Türkiye'de bölücü terör örgütü ile iş birliği içinde hareket ettiği tespit edilen bir parti kapatıldığı zaman demokrasi nutukları çekip, Batasuna partisinin kapatılmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) doğru bulduğunda değerlendirme yapmazsak o zaman demokrasi ile ilgili samimi olup olmadığımız tartışılır."

Şentop, dünyanın değiştiğini, artık bazı ülkelerin sadece haklara ve bazı ülkelerin ise sadece sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olduğu bir dünya bulunmadığını ve bunun farkına varılması gerektiğini söyledi.

Her devletin hakları ve yükümlülükleri bulunduğunu ifade eden Şentop, "Oyunu biz kurarız, diğer devletler sadece oynar dünyası bitti. Eğer hala o dünyada iseniz, oyun dışı kalmışsınız demektir. Dünya üzerinde, kendi kararını kendisi veren, sadece kendi halkının çıkarlarına göre hareket eden devletlerin sayısı hızla artıyor. Dünyayı hepimiz için yaşanır kılabilmek, ancak bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya yapmaktan geçiyor." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin!''
​“Gül Şehri Masalları” Masal Yazma Yarışması Sonuçlandı…
Isparta'da ​Okul Kantinlerinde Denetim
Isparta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı
Isparta'da Selver nine dokuma tezgahının başında anılarını yaşatıyor
GÖLLER EKSPRESİ YENİDEN RAYLARDA
GÜL BİRLİK SİYASETE MALZEME OLACAK BİR KURUM OLMAMALI
Minik Karamel yeni yuvasına kavuştu
Isparta'da ​Kavşak iyileştirme çalışmaları ile trafik akışı hızlanacak
Isparta'da Deprem Tatbikatı yapıldı
Isparta PTT'den personelinden Valilik ziyareti
Isparta Belediye Başkanı muhtarlara buluştu
Isparta'da yetenek sınavı ile okullara öğrenci alımı yapılacak
Eğirdir Yöresel ürünleriyle YÖREX Fuarında yerini aldı 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019
Isparta'da narko operasyon! 45 kişi yakalandı
TED Isparta Zeka Oyunları Takımı il birincisi oldu
Mesleğini "Zanaat kanaattir" diyerek ayakta tutuyor
‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK
Isparta basınından Mehmetçik'e destek
"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Isparta'da
ISPARTALI YÜZÜCÜLERİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILACAK
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019
Isparta’da kamp ve karavan etkinliğiIsparta’da kamp ve karavan etkinliği18 Ekim 2019
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliğiIsparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği18 Ekim 2019
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 201921 Ekim 2019
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”18 Ekim 2019
Isparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisiIsparta'da "İktisadi Düşüncede Görünmez El Metaforu" söyleşisi18 Ekim 2019
Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 2019Uluborlu Belediyesi YÖREX'te yerini aldı 201923 Ekim 2019
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli olduTüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu20 Ekim 2019
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam EdiyorMilas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor21 Ekim 2019
Kentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenlemeKentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenleme20 Ekim 2019
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandıÇeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı22 Ekim 2019
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacakHer öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak21 Ekim 2019