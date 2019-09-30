Tazelenme Üniversitesi öğrencileri "staj" yapacak

ANTALYA - Antalya'da, "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde eğitim gören 60 yaş ve üzeri öğrencilerin, dördüncü sınıfta kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmeleri için protokol imzalandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri "staj" yapacak
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da, "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde eğitim gören 60 yaş ve üzeri öğrencilerin, dördüncü sınıfta kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmeleri için protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile AÜ Yaşlı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığında dört yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi 60+ Tazelenme Üniversitesi, bu yıl ilk mezunlarını verecek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal tarafından, 60 yaş ve üzerindeki öğrencilerin Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmeleri amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesi'nde esas hedefin kaliteli yaşlanmak ve yaşlanma sürecinde de hayat tecrübesini toplumla paylaşmak olduğunu belirtti.

Projenin sosyal sorumluluk kapsamında yapıldığını ifade eden Karaloğlu, "Şimdi buna yeni bir ayak ilave ediyoruz. Öğrencileri aldık, dört yıl eğittik, bir de staj dönemi olması lazım. Her mesleğin, her üniversite öğrencisinin bir stajı vardır. Bu arkadaşlar, genç delikanlı ve ablalarımız kamu kurumlarında gönüllü çalışacaklar." diye konuştu.

Karaloğlu, hayatın her alanında tecrübeden istifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, TÜİK'in geçen hafta açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de ortalama ömrün 78 yıl olduğunu söyledi.

- "Haftada 3 gün çalışacaklar"

Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan da bu yıl dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin dönemlerinin ilk 6 ayında kamu kurumlarındaki ilgili birimlerde gönüllü hizmet vereceklerini bildirdi.

60 yaş üstündeki öğrencilerin günlük yaşam içerisinde haftada 3 gün 4 saat görev üstleneceklerini anlatan Tufan, şunları kaydetti:

"Haftada bir günde yaşadıkları tecrübeyi derslerde arkadaşlarıyla paylaşarak sonuç raporu hazırlayacaklar. Bu aynı zamanda yaşlanma ve yaşlılık sürecinde ortaya çıkan kayıp ve kazançların daha anlaşılır olmasına ve yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 'Hayatın, kurumların içerisinde gönüllü olarak devletimize hizmet etmek istiyoruz' diye bu istek onlardan geldi ve çok teşekkür ediyorum."

Protokol törenine katılan Tazelenme Üniversitesi dördüncü sınıf öğrencileri de kendilerine sunulan bu imkandan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Törene, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ile 60 yaş ve üzeri öğrenciler de katıldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
AFAD'dan hayat kurtaracak deprem videosu
TED Isparta Koleji'nde Kamp Ateşi Yandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ITSO’da Ispartalı işadamları ile buluştu
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında
Isparta Belediye Başkanı itfaiyecilere seslendi
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır
Isparta OBM'den önemli duyuru
Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi 24 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirmeIsparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme25 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'teMüzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te25 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta'da elma hasadına başlandıIsparta'da elma hasadına başlandı24 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit YokIsparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok24 Eylül 2019