KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "kardeş şehir" çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Yaser Tai-Hsiang Cheng ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata'yı makamında ağırlayan Güngör, Kahramanmaraş'ın tarihi gelişimi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Cheng'in kente ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngör, Kahramanmaraş ile Tayvan'ın bir şehri arasında "kardeş şehir" çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ilk görüşmeyi yaptıklarını söyledi.

Kardeş şehir olgusunu çok önemsediklerini vurgulayan Güngör, "Kardeş şehir olgusunun sadece yerel yönetimler arasında değil, ticaret odaları ve üniversiteler gibi şehirdeki tüm dinamiklerin katılımıyla daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Sayın Büyükelçi ile ilk teması kurmuş olduk. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.