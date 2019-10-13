İSTANBUL - Müslümanların Kabe-i Muazzama'daki ibadetlerini konu alan "Tavaf" resim ve heykel sergisi açıldı.

Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evinde sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun 2 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan 60'a yakın eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Tavaf" projesinde hem zor hem de zaman gerektiren teknikler ve malzemeler kullandıklarını söyledi.

Sergilenen eserlerin sayısı kadar büyüklüklerinin de önemli olduğunu vurgulayan Berberoğlu, "Bazılarının 5 metreye 3 metre civarında boyutu var." dedi.

Berberoğlu, 2-3 ayı bulan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserlerin yapımında demir, beton, polyester, kum ve pirinç gibi malzemeler kullanıldığını anlatarak "Değişik malzemeler kullanmamın sebeplerinden biri de çağın sanat anlayışına ayak uydurmak." ifadesini kullandı.

Çalışmalarında kendine has bir teknik kullandığını dile getiren Berberoğlu, "Kendi kimliğim olması gerekiyordu, tabii bu zor bir iş. Bir sanatçının kendini bulması demek yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İki senedir bu proje üzerinde çalışıyorum"

Eserlerde kullandığı tekniğin ilham kaynağının, çalışmalarına yeni başladığı zamanlarda gördüğü bir rüya olduğunu anlatan Berberoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilk kişisel sergim, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katıldım. Kelimat Sanat Galerisindeki 3 karma sergiye de katıldım. Bu seriye 7 sene önce başladım, 3 sene önce de Kelimat Sanat Evi'yle ve Adnan Al Ahmad ile tanıştım. Resimleri gösterdiğimde Adnan Bey bunun bir projeye dökülmesi gerektiğini söyledi. İki senedir yoğun bir şekilde bu proje üzerinde çalışıyorum."

"Tavafın geniş ve derin anlamından yola çıkılıyor"

Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun "Tavaf" projesi çerçevesinde sergilenen tablolarında, çoğu kimsenin çelişkiler listesine koyduğu kavramları bir araya getirmek üzere, tavafın geniş ve derin anlamından yola çıkılıyor.

Mekke şehrini hac veya umre için ziyaret eden Müslümanların Kabe-i Muazzama'daki ibadetlerini eserlerine yansıtan sanatçı, bunları tümleşik, iç içe ve çelişki kavramından tamamen uzak kavramlar olarak ortaya koyuyor.

Galerinin 3 katında 60'a yakın eserle izlenime sunulan sergi, 12 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.