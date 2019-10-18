TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek programı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: -" Groupe ADP ile başlatılan program çerçevesinde Türkiye'den girişimlerin uluslararası alana açılması için önemli bir destek sunacağız"

TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek programı
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR - TAV Havalimanları ve Groupe ADP, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını yaratıcı girişimlere açtı.

Adnan Menderes Havalimanında düzenlenen etkinlikte konuşan TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı ve Groupe ADP İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Arkwright, güçlerini havalimanlarının yer aldığı ülkelerin inovasyon ekosistemleri ve dinamizmine dayalı bir grup olmaktan aldıklarını söyledi.

Türkiye ve Fransa'nın yanında işlettikleri diğer havalimanlarını da birleştirerek inovasyon güçlerini artıracaklarını belirten Arkwright, "Bu havalimanları ve girişimciler için kazan-kazan ilişkisi. Havalimanları ihtiyaçlarını ortaya koyarak girişimlerle birlikte dönüşümü ve inovasyonu gerçekleştiriyor. Başlattığımız programa katılan girişimciler deneyimli uzmanlar ve mentorlardan oluşan bir ağa erişim sağlayacak, pazara giriş konusunda zaman kazanacak ve uluslararası alana daha hızlı açılacaklar." dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise TAV olarak her zaman finansal başarıyla sosyal faydayı birlikte yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Groupe ADP ile başlatılan program çerçevesinde Türkiye'den girişimlerin uluslararası alana açılması için önemli bir destek sunacaklarını dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak çözümleri ortaya çıkararak havalimanlarımızda uygulama fırsatını yakalayacağız. TAV, havalimanları işletmeciliğinin her adımında hizmet sunan entegre bir iş modeline sahip. Bu iş modeli sayesinde yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini her adımda takip edebiliyor ve inovatif çözümler üretebiliyoruz. TAV Teknoloji şirketimizdeki bilgisayar mühendislerimizin ürettiği 43 ürün ile yolcu deneyimini kolaylaştırıyoruz. Şimdi sahip olduğumuz bütün bu birikimi, veriyi ve havalimanlarımızı yaratıcı fikirlere sahip genç girişimlere açıyoruz."

TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk de TAV Teknoloji'nin 11 ülkede, 35 havalimanında kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 43 ürünüyle aldığına işaret etti.

Ürün ve hizmetleriyle yolcular için daha akıcı bir seyahat deneyimi, havalimanları için de kaynak verimliliği sağladıklarına değinen Öztürk, "Yeni oluşturduğumuz TAV İnovasyon Merkezi'nde grup olarak bu alanda sahip olduğumuz tüm yetkinliği, yolculuğun her adımında sağladığımız çözümleri deneyimleme imkanı sunuyoruz. Şimdi, bu alanda çalışan girişimlere de bu kaynakları açarak geleceğin yolcu deneyimini oluşturmak üzere yeni işbirlikleri ortaya çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Groupe ADP Innovation Hub Yöneticisi Sebastien Couturier ise "Geleceğin havalimanları akıcı bir seyahat deneyimini, yeni mobilite çözümleri ve verimli bir altyapıyla birleştirecek. Paris’te yer alan Innovation Hub merkezimizde gerçek bir laboratuvar ortamı ve muhteşem bir oyun alanı, uzmanlık ve mentörlükle birlikte yatırım olanağı da sunuyoruz.

2017’den bu yana her yıl yaklaşık 15 yeni uygulamaya havalimanlarımızda ürünlerini test etme imkanı sunduk. Şirket olarak 8 girişime yatırım yaptık, 4 girişimin de dışarından yatırımcı bulmasını sağladık. İzmir’le birlikte bu etkinliği uluslararası alana taşımış olduk." ifadelerini kullandı.

- Birincilik KODECO'ya

Uluslararası bir jüri tarafından seçilen girişimler önceki gün Charles de Gaulle ardından da Adnan Menderes havalimanında yolcular, sektör temsilcileri ve potansiyel yatırımcılarla buluştu. İzmir'deki etkinliğe Türkiye’den 15 ve Fransa’dan iki şirket katıldı.

TAV, Fransa’daki etkinliğe de Türkiye’den iki girişimi götürdü. Etkinliğin sonunda ziyaretçilerin oyları ve jürinin değerlendirmeleriyle dört girişim ödüllendirildi.

İlk sırada yer alan Kodeco 7-10 Ocak 2020’de Las Vegas’da düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici teknolojileri fuarı CES ziyareti hakkı kazandı.

İkinci sırada yer alan Bagaj, seçecekleri bir uluslararası etkinliğe katılma hakkı elde etti. Üçüncü firma Bewell, TAV’ın yeni uygulaması LoungeMe aboneliği ile seyahatlerinde tüm dünyada 400'den fazla özel yolcu salonundan faydalanabilecek. Oylamada dördüncü olan Emse ise TAV İnovasyon Merkezi’nde geliştirme desteği alacak.

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