Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı Hatay'da tartıştığı kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Zengin Mahallesi'nde yaşayan Y.S. ve ağabeyi A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üze