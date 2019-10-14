MERSİN - Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, ilçedeki okullarca hazırlanan 14 Erasmus projesinin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabul gören 14 projenin, yaklaşık bedelinin 500 bin lira olduğunu belirtti.

Daha önce de 11 projenin hibe almaya hak kazandığını aktaran Metin, "Erasmus projeleriyle öğrencilerimizin ufku genişlemekte, sosyal, kültürel ve eğitsel gelişmeleri artmakta ve bunun yanı sıra öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenleri artmaktadır." dedi.



