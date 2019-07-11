MERSİN (AA) - Tarsus'ta bulunan ve kaderine terk edilen tarihi kervansaray ile külliyeler, restore edilecek.

Tarsus Belediyesi ile Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmaları sonucu İpek Yolu güzergahı üzerindeki 14. ve 15. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen kervansaray ve külliyelerin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte kervansarayları yerinde inceledi.

Eskişehir, Sarışıh ve Kozoluk mahallerinde bulunan kervansarayları inceleyen heyet, fotoğraf çekip notlar alarak, yapılacak restorasyon çalışması için bilgi topladı.

Bozdağan, yaptığı açıklamada, Tarsus'un tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması ve turizme kazandırılması amacıyla çalışmalara hız vereceklerini belirtti.