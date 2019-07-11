MERSİN (AA) - Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle kanser taramaları için hayata geçirilen "Siz Gelemediniz Biz Geldik" projesinin tanıtımı yapıldı.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, projenin vatandaşın ayağına hizmet götürme çalışması olduğunu söyledi.

Mobil tarama aracındaki mamografi cihazıyla meme kanseri taramalarının yerinde yapıldığını belirten Ünal, "Bu proje sayesinde özellikle kırsal kesimdeki halkımıza hizmet götürerek meme kanserini erken dönemde teşhis etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle kadınlarımızın meme kanserinden ölümünü ve organ kaybını engellemiş olacağız. Halkımızın kanserden korunmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Orhan Acehan da mayıs ayından bu yana yaptıkları taramada erken teşhis edilen 6 vakanın hastanelere yönlendirildiğini bildirdi.

