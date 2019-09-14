MERSİN - Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, bu yıl başlatılan "Düşün, Taşın, Oyna" projesiyle öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı düşünmeye sevk edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Metin, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret ederek, ilçede eğitim alanındaki çalışmaları anlattı.

İlçede, 78 bin öğrencinin yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını aktaran Metin, bu yıl başlatılan "Düşün, Taşın, Oyna" projesiyle öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı düşünmeye sevk edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kaya da paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğini önemsediklerini ifade ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımların devam edeceğini söyledi.



