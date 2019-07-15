MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Açık Kapı Projesi" kapsamında Tarsus Kaymakamlığı'nda oluşturulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" bürosu hizmete girdi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, kaymakamlıktaki açılışta yaptığı konuşmada, büroya vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını iletebileceklerini belirtti.

Çalışanların büroda vatandaşların sorunlarını dinleyeceğini ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağını bildiren Ünal, "7 iş günü içerisinde ilgili kurumlardan gelen cevaplar, vatandaşlara iletilecek. Vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.