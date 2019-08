MERSİN (AA) - Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına yönelik açıklama yaptı.

Üniversitenin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, devletin varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü tehdit eden her türlü terör örgütüne karşı, güvenlik güçlerinin azim ve kararlılıkla verdiği mücadelenin her koşulda yanında oldukları vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akademi kimliği altında ve ifade hürriyeti kapsamında, akademik derinliği olmayan, bilimsel nesnellikten uzak, terör örgütlerinin sözcülüğünü ve terör propagandası yapan girişimlerin her koşulda ve her zaman karşısındayız. İleri demokrasi ve her türlü bilimsel düşünce, araştırma ve yayının kaynağı olan üniversitelerin en önemli temel değerlerinden biri olan ifade hürriyetinin, kamu güvenliğini tehdit etmeyi, terör örgütlerine destek olmayı, terör propagandası yapmayı, terörü teşvik etmeyi veya devletin bölünmez bütünlüğü aleyhinde bildiri yayımlamayı kapsadığını düşünmüyoruz."