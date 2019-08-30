MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde "Üretici Kadın Kooperatifi" kuruldu.

Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan ve eşi Derya Özinç Bozdoğan'ın öncülüğünde kurulan kooperatifin tanıtım toplantısı Güner Baykal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Bozdağan, burada yaptığı konuşmada, dayanışma, paylaşma ve üretmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Kadınların her yerde söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Bozdoğan, "En çok iş yapan, yorulan, emek veren ev kadınlarıdır. Amacımız ürettiğimiz her şeyin, alın terimizin, emeğimizin mutlaka karşılığını bulması ve katma değer ile taçlandırılması. Benim en çok hayalim bu kentte gençlerimizin ve kadınlarımızın aile ekonomisine aktif olarak katkıda bulunmalarıdır. Bu kooperatif anlayışında kadınlarımızın mutlaka kazanmasını istiyorum." diye konuştu.

Derya Özinç Bozdoğan ise üretilen ürünlerin belli bir anlamda kurumsallaştırmak adına kooperatifin şart olduğunu kaydetti.

Birlikte hareket edildiğinde güzel işlerin ortaya çıkacağına değinen Bozdoğan, "Ürettiklerimizi pazarlayarak aile ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu faaliyeti kurumsal bir yapı altında sürdüreceğimizden dolayı daha çok güçleneceğiz." dedi





