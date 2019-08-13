İSTANBUL (AA) - Geçen yıl baba olması nedeniyle Harbiye'deki konserlerine ara veren Tarkan, Hitt Prodüksiyon ve Atlantis Yapım işbirliğiyle 20, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde sahne alacak.

Ünlü şarkıcı, Harbiye'deki konserlerinin ardından Avrupa turuna çıkarak, 6 Ekim'de Londra'daki Hammersmith Apollo'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Son olarak 2 yıl önce "10" adlı albümünü müzikseverlerine beğenisine sunan sanatçı, ayrıca 26 Ekim'de Almanya'nın Mannheim şehrinde, 14 Kasım'da Hollanda'nın Amsterdam kentinde, 16 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde ve 21 Aralık'ta Almanya Köln'de konser verecek.









