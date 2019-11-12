Tarımda verim son 10 yılda yüzde 30 arttı

İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu: -"Son 10 yıllık değişime baktığımızda, dekar başı üretim rakamlarında arpada yüzde 33, mısırda yüzde 34, pamukta yüzde 35, şeker pancarında ise yüzde 24’lük bir artış söz konusu"

Tarımda verim son 10 yılda yüzde 30 arttı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, tarımda verimin son 10 yılda yüzde 30 arttığını belirtti.

Karasu, Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İGSAŞ'ın yayınladığı "Tarımda Verimlilik" çalışmasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini baz alarak gerçekleştirdikleri araştırmada, belli başlı bitkisel ürünlerde dekar başına üretim oranlarını ele aldıklarını aktardı.

Karasu, "TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’de buğday, pamuk, mısır, gibi belli başlı ürünlerin dekar başına üretimleri son 10 yılda yüzde 24 ile yüzde 55 arasında artış gösterdi." ifadelerini kullandı. Üretimin en yüksek olduğu buğdayda, 2008 yılında 80 milyon dekarın üzerinde gerçekleşen ekilen alan büyüklüğünün 2018’de 73 milyon dekar seviyesine gerilerken toplam üretimin 17,8 milyon tondan 20 milyon tona yükseldiğini dile getiren Karasu, dekar başına alınan üretimin ise 2008 yılında 220 kilogram iken bu rakamın 2018 yılında 274 kilograma çıktığını vurguladı.

Karasu, "Yani verimlilikteki artış yüzde 25 seviyesinde. Benzer yükselişler arpa ve mısırda da söz konusu. Son 10 yıllık değişime baktığımızda, dekar başı üretim rakamlarında arpada yüzde 33, mısırda yüzde 34, pamukta yüzde 35, şeker pancarında ise yüzde 24’lük bir artış söz konusu. Toplam rakamlara baktığımızda da yüzde 30’a yakın bir verimlilik artışından söz etmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.


- "En yüksek verim artışı ayçiçeğinde"


Verimlilik açısından en yüksek artışın ayçiçeğinde yaşandığına dikkati çeken Karasu, "Burada da dekar başına üretimde yükseliş 10 yılda yüzde 55’i bulmuş durumda. 2008 yılında bir dekardan 171 kilogramlık ayçiçeği üretilirken, 2018 yılında bu rakam 265 kilograma çıktı. Bunun tabii en büyük sebepleri olarak doğru gübre kullanımı, tarım makinelerinin yaygınlaşması ve teknolojideki gelişmeleri sayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası verilerine göre, 2018 yılında Türkiye’nin yaklaşık 46 milyar dolarlık bir tarımsal üretime imza attığını, bunun da Avustralya, İspanya, İtalya gibi çok sayıda gelişmiş ülkenin üretiminden fazla olduğunu dile getiren Karasu, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında her sektörde olduğu gibi tarımda da yüksek verimliliği yakalaması kritik öneme sahip. Doğru gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla, tarımdaki verimlilik 3'e, 4'e katlanabilir Bugün yaklaşık 50 milyar dolar olan tarımsal üretimimiz doğru tarım uygulamalarıyla orta vadede 100 milyar dolara ulaşabilir."

İGSAŞ olarak bu konuya büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda çiftçilerle çok önemli bir projeye imza attıklarını aktaran Karasu, şöyle devam etti:

"Bundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Tarladan Sofraya' projemiz kapsamında çiftçilerimizin eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve sürdürülebilir tarıma yönelmeleri için köy köy geziyoruz. İşe toprağın röntgenini çekmekle başlıyoruz. Toprağın ve ürünün gerçekten ihtiyacı olan gübreleme, sulama programını çıkarıyoruz. Tarlalara 'damlama sulama' sistemini kuruyoruz. Tarlayı modern tarım teknikleriyle işlerken, ekiyor, gübreliyor, suluyor ve ilaçlıyoruz. Tarım konusunda gözlemlediğimiz en büyük yanlış gereğinden fazla gübre kullanımı. Çiftçilerimiz bu proje kapsamında yapılan uygulamalarla yüzde 45'e varan su tasarrufu sağlandığını ve yüzde 35 daha az gübre kullanıldığını görüyor. İlaç kullanımı da yarı yarıya azalıyor. Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlıyor, dönüm başına yüzde 40 daha fazla ürün elde etmelerine olanak veriyoruz. Çok verimli sonuçlar aldığımız projemiz, bu somut sonuçlarıyla çiftçilerimizin bilinçlenmesine katkı sunuyor."





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