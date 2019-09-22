Tarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ekim ayında düzenlenecek 3'üncü Tarım ve Orman Şurası için oluşturulan 21 çalışma grubu belge hazırlama sürecinde sona yaklaştı.

Tarım ve Orman Şurası için beyin fırtınası
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda ekim ayında düzenlenecek Tarım ve Orman Şurası için oluşturulan 21 çalışma grubu belge hazırlama sürecinde sona yaklaşırken, "Görüşünü Bildir" platformu ile değerlendirmesi alınan kişi sayısı 15 bini buldu. Sivil toplum kuruluşları (STK) da görüş ve önerileriyle "beyin fırtınası"na destek veriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3'üncü Tarım ve Orman Şurası, 15 yıl sonra gelecek ay toplanacak. Tanıtımı temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan şura öncesi yoğun bir hazırlık yürütülüyor.

Bu kapsamda, başta sektör temsilcileri ve STK'ler olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmeleri alınıyor. Şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi görüşünü iletti. Ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden hareketle şurada tarım ve hayvancılığın rotası çizilecek.

25 yıllık yol haritası oluşacak

Şurada bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular masada olacak.

Ayrıca, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler siyasetçilerden bürokratlara, sektör temsilcilerinden akademisyenlere kadar farklı kesimlerce ele alınacak.

Böylece, tarım ve ormancılık alanında Türkiye'nin çeyrek asırlık yol haritasının çizilmesi planlanıyor.

Çalışma gruplarında yoğun hazırlık

Şuranın ön hazırlıkları için oluşturulan 21 çalışma grubu, toplumun her kesiminden gelen değerlendirmeler ışığında çalışma belgeleri hazırlıyor.

Bu gruplarda üreticiler, özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri, öğretim üyeleri, uluslararası kuruluş temsilcileri, bakanlıkların çalışanları dahil yaklaşık bin 700 katılımcı bulunuyor. Bugüne kadar 150'yi aşkın toplantı gerçekleştiren çalışma gruplarında hayvansal üretim ve hayvan sağlığından gıda güvencesine, tarım ve orman hukukundan mera yönetimine, üretim planlamasından bitki sağlığına kadar pek çok alt başlıkta "beyin fırtınası" gerçekleştirildi. STK'ler de tespit, görüş ve önerilerinden oluşan raporlarıyla çalışmalara katkı sağladı.

Hazırlanan çalışma belgeleri ekim ayındaki şurada kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulacak. Alınacak kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Şura kapsamında oluşturulan 21 çalışma grubunun konu başlıkları şunlar:

- Tarımsal Yapı ve Dönüşüm

- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

- Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı

- Balıkçılık ve Su Ürünleri

- Tarımsal Girdiler ve Finansman

- Gıda Güvencesi

- Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi

- Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi

- Mera Yönetimi

- Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım ve Ar-Ge

- Tarımda Üretici Örgütlenmesi

- Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri

- Kırsal Kalkınma ve Tarımda İstihdam

- Tarımsal Destekleme Politikaları

- Tarım ve Orman Hukuku

- Tarımsal Üretim Planlaması

- Tarımda Teknolojik Dönüşümler

- Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar

- Sürdürülebilir Orman Yönetimi

- Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar

- Orman Kaynaklarından Faydalanma.

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