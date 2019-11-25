Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelindeki entegre et tesislerinde "ürün bazlı" gıda kontrolleri yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA/İSTANBUL - Bakanlığa bağlı ekipler ürünlerden numune alarak fiziki kontrollerini gerçekleştirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ürün bazlı gıda denetiminin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Söz konusu denetimlerin 1 hafta boyunca Türkiye genelindeki birçok işletmede yapılacağını belirten Seçkin, numunesi alınan ürünlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili firmalara para cezası uygulanacağını ve isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Seçkin, yürütülen çalışmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Üretimden tüketime kadar her aşamada sahadaki arkadaşlarımızla birlikte denetimleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, tüketicinin sağlıklı, güvenilir gıdayla beslenmesini sağlamak ve aldatılmasını önlemektir. Bununla birlikte işini doğru yapan üreticiyle diğerlerini ayırmayı ve haksız rekabeti önlemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla etkin bir şekilde ve sürekli olarak denetimlerimizi yıl boyunca gerçekleştirmekteyiz."

Denetimler habersiz yapılıyor

Seçkin, risk esaslı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hangi ürün grubunda ne gibi riskler gördük, bunları yıl içindeki ve geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırarak masaya yatırıyoruz, böylece bir sonraki yılın denetim ve numune alma planını şekillendiriyoruz. Denetimlerimizi kesinlikle haber vermeden gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da denetlenen entegre et tesisinde, hem üründen hem de ham maddelerden numuneler alındığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ürünlerden, hem paketlenmeden önce hem de paketleme sonrasında numuneler alındı. Bunların laboratuvarlarda analizi yapılacak. Özellikle kıymanın içindeki yağ oranı tüketici için önemli bir parametre ve bu etlerin menşesi, hangi tür bir hayvana ait olduğu ve içine herhangi bir sakatat katılıp katılmadığı analiz edilecek."

Ülke genelinde denetimler sürecek

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Ankara'nın yanı sıra ürün bazlı ilk kontroller İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere ülke genelindeki birçok tesiste gerçekleştirildi. "Ürün bazlı" denetimlere gelecek günlerde de devam edilecek.

İstanbul'daki denetimler

İstanbul’daki denetlemeler kapsamında da İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da beraberindeki uzman ekip ile et üretim tesisi incelendi. İncelemeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Denetim esnasında ürünlerden numune alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

"2019'da 4 bin 500 işletmeye 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık"

İl Müdürü Karaca, denetim sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda et üreten ve işleyen işletmelerde denetim yapılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul'da ise 758 denetçiyle 39 ilçede gıda denetimine başladıklarını aktaran Karaca, "Şu anda Bahçelievler’de beyaz et ve kırmızı et işleyen bir işletmeyi denetledik. İşletmemizin beyaz et kısmından başlayarak denetimimizi gerçekleştirdik." dedi.

Karaca, kendilerinin bizzat incelediği işletmelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını bildirdi.

İstanbul’da bu tür denetlemelerin sürekli yapıldığına dikkati çeken Karaca, "İstanbul'da yaklaşık 115 bin işletme var. 2019 yılında bu işletmelerimize dönük yaklaşık 191 bin 500 denetim yaptık. Bu denetimlerimizin sonucunda yaklaşık olarak 4 bin 500 işletmeye 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletmemiz için de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." bilgisini paylaştı.

"Şikayetleri ALO 174 Gıda Hattı’na bildirin"

Gıda denetimlerinin bundan sonra da 758 denetçiyle 7 gün 24 saat esasıyla devam edeceğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Biz İl ve Tarım Orman Müdürlüğü olarak, bakanlık olarak şunu söylüyoruz, 'en iyi denetçi tüketicinin kendisidir'. Tüketicilerimiz bir işletmede buldukları, gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattı’na bildirdikleri zaman biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemi yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Onlara bir telefon kadar yakınız. Her zaman da tüketicilerin sağlıklı ürünleri tüketebilmeleri için, çiftlikten sofraya bütün aşamaları kontrol etmeleri için onların hizmetindeyiz."

Muhabir: Muhammet Emin Horuz, Abdulselam Durdak,Ergin Garip

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