'Tarihin sayfalarında' kitap okudular

Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde, "Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz" adlı proje kapsamında bir araya gelen öğrenciler hem tarihi mekanlara hem de kitap okumaya dikkati çekmeye çalıştı.

'Tarihin sayfalarında' kitap okudular
0
Isparta Düğün Salonları

KÜTAHYA - Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmen kitap okudu.

"Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Zeus Tapınağı önünde toplu kitap okuma etkinliğine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinde geçmişe ışık tutan önemli tarihi yapılar olduğunu söyledi.

Başyiğit, Kütahya'da da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nin bulunduğunu dile getirdi.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge ekibince kentteki tarihi değerlere ve kitap okumaya dikkati çekmek amacıyla bir proje hazırlandığını belirten Başyiğit, şöyle devam etti:

"Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber okuma sevgisinin azaldığı, teknoloji bağımlılığının da öğrencilerimizi tehdit ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Geçen yıl 'Zaman Dursun Kütahya Okusun' adı altında bir kitap okuma projesi başlatmıştık. Proje kapsamında her gün saat 20.30'da öğrencilerimiz ve velileri 20 dakika kitap okudu ve bu projemiz il genelinde yoğun ilgi gördü. Kitap okuma projemize uluslararası bir boyut kazandırmak istedik. Ar-Ge ekibimiz tarafından hazırlanan 'Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi'ni, yaklaşık 500 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle, dünyaca bilinen Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve 'İkinci Efes' olarak adlandırılan Aizanoi'den başlattık."

Öğrencilerin desteğiyle insanlara okuma sevgisini kazandırmak ve Aizanoi'den dünyaya seslerini duyurmak istediklerini anlatan Başyiğit, bu projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması için girişimde bulunacaklarını vurguladı.

Dünyanın ilk borsasında matematik dersi

Başyiğit, projeyle kentin tarihi mekanlarına da dikkati çekmeyi amaçladıklarını aktardı.

Projenin temel amaçlarından birinin hem çocuklara okuma sevgisi kazandırmak hem de ilin tarihi mekanlarının tanıtımına katkı sunmak olduğunu dile getiren Başyiğit, "Bu kadar güzel bir tarihi zenginliğe sahip mekanda, okumak gibi güzel bir eylemi gerçekleştirmek de bizim için çok önemliydi. Ayrıca Çavdarhisar ilçemizde dünyanın ilk borsası var. Önümüzdeki günlerde Çavdarhisar'daki öğrencilerle dünyanın ilk borsasında matematik dersi işleyeceğiz." dedi.

Hasan Başyiğit, Frig Vadisi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklar olan Dumlupınar, Osmanlı'nın kurulduğu Domaniç ve kentin diğer tarihi mekanlarında da "Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi" kapsamında toplu kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Antik kentteki kitap okuma etkinliğine Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut ve Belediye Başkanı Halil Başer de katılarak destek verdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru 30 Eylül 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyorIsparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor30 Eylül 2019
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyorIsparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor29 Eylül 2019
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde""Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"28 Eylül 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019