Tarihi Pertek Kalesi turistlerin uğrak yeri olacak

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'ndeki adada bulunan ve Pertek Kalesi'nin yer aldığı alana kafe ve restoran yapılıyor.

Tarihi Pertek Kalesi turistlerin uğrak yeri olacak
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Isparta Düğün Salonları

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde bulunan adaya konuşlandırılan tarihi Pertek Kalesi'nin ziyaretçi sayısının artırılarak turizmden daha fazla pay alması için çalışmalar hızlandırıldı.

Murat Nehri üzerindeki Keban Baraj Gölü'nde yer alan ve barajın 1974 yılında işletmeye alınmasıyla baraj gölü içinde ada görünümüne kavuşan alandaki kayalar üzerine konuşlandırılan tarihi Pertek Kalesi, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Barajda kullanılan feribotlar ile ulaşılabilen ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kale, hem tarihi dokusu hem de çevresindeki doğal güzellikleri ile misafirlerinin ilgisini çekiyor.

İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleye gelen ziyaretçilerin sayısının artırılarak turizmden daha fazla pay alması için Tunceli Valiliğinin destekleriyle Pertek Kaymakamlığınca çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımı sürüyor.

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçmişi 10'uncu yüzyıla kadar dayanan Pertek Kalesi, hem birçok medeniyet tarafından kullanılmış olması hem de konumu itibariyle Pertek turizmi açısından son derece önemli." dedi.

Kalenin Murat Nehri kenarındaki bir tepede bulunduğunu ancak barajın yapılıp su tutmaya başlamasıyla kalenin yer aldığı alanın bir ada haline geldiğini belirten Nasır, "Pertek Kalesi, Elazığ-Pertek ilçesi arasında çalışan feribotlardan da çok rahat görülmektedir. Kalemiz özellikle akşamları, gün batımında feribotlarla yolculuk yapan yolcularımıza çok eşsiz güzellik sunmaktadır. " diye konuştu.

"Pertek, Türkiye'deki turizm potansiyelinden istediği payı alacaktır"

Nasır, kaledeki turizm potansiyelinin canlandırılması için eski Pertek Kaymakamı Arif Gül tarafından kalenin bulunduğu ada üzerine kafe ve restoran yapılması için proje başlatıldığını ve projenin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından da desteklendiğini aktardı.

Projenin sürdüğünü dile getiren Nasır, şunları söyledi:

"Bu proje tamamlandığında Pertek'te oluşturmaya çalıştığımız turizm parkuru açısından çok önemli durak elde etmiş olacağız. Hali hazırda ilçemize gelen turlar Pertek Kalesi, Sungur Bey Camisi, Çelebi Ağa Camisi, Sultan Hıdır Türbesi ve Sağman Kalesi'nden oluşan turizm parkurumuzu kullanıyor. Bunlara ek olarak su sporlarını da eklediğimizde inanıyorum ki Pertek, Türkiye'deki turizm potansiyelinden istediği payı alacaktır."

Nasır, "Pertek Kalesi, bulunduğu konum ve sunduğu görsellerle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçıları da cezbediyor" diyerek herkesi Pertek ilçesindeki güzellikleri görmeye davet etti.

"Pertek denince ilk akla gelen Pertek Kalesi'dir"

İlçenin 30 tescilli tarihi varlığının doğayla iç içe olduğunu vurgulayan Nasır, "Pertek denince ilk akla gelen Pertek Kalesi'dir. Biz de turizm çalışmalarımızda kalemizi marka yüzü haline getirmek istiyoruz ki buraya gelen turistler hem kalemizi gelip ziyaret etsin hem de fotoğrafçılık çalışmalarında gün batımında eşsiz fotoğraflar yakalasın." dedi.

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