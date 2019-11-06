Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı ADANA - Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.K'yi takibe aldı.Ekip, şüphelinin