Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Aynacı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında durdurulan tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Aynacı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı.

Bu isimler arasında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve ''hakaret'' suçlarından da 14 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ismi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Gezi Parkı olaylarında görev yapan, FETÖ'nün kumpası olduğu anlaşılan 17/25 Aralık öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olan, 15 Temmuz'da 4. sınıf emniyet müdürü olarak aktif bir görevde bulunmayan ve tankın içinden çıkan darbeci Mithat Aynacı, hakkındaki tüm iddiaları yargılama aşamasında kabul etmedi.

Ancak yargılandığı dava dosyasındaki deliller ve diğer alınan beyanlar, Aynacı'nın ifadesinin aksini ispat ediyordu. Darbecileri vazgeçirmek için tanka bindiğini, darbe sanıklarıyla da bu nedenle görüştüğünü ve telefon ile irtibat kurduğunu iddia eden Aynacı hakkında ifade veren diğer şüpheli ve tanıklar ise Aynacı'nın ''Darbecilerden hava desteği istediğini'' ve sürekli darbeden yargılanan rütbeli askerlerle irtibatlı olduğunu ve telefon ile mesajlaştıklarını söyledi.

Alınan HTS kayıtları da Aynacı'nın darbede girişimi sırasında darbeden yargılanan sanıklar ile irtibatlı olduğunu kanıtlıyordu. Tankın içinden çıkarılan ve gözaltına alınan Aynacı'nın üzerinden çıkan 1 dolar ve telefona el koyuldu. Aynacı'nın telefonun şifresini hatırlamadığını öne sürerek, şifreyi polislere vermediği ortaya çıktı. Telefonunda yüklü olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı olmadığını ve üzerinden çıkan 1 doları da kabul etmedi.

Aynacı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in telefonunda kurulu ByLock uygulaması üzerinden irtibatlı olduğu da ortaya çıkmıştı.

Üniformayla tankın içinde

Davanın iddianamesinde darbeci firari eski tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, darbeci Osman Akkaya'yı telefon ile arayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ele geçirilmesi konusunda FETÖ tarafından görevlendirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü olan Mithat Aynacı'nın kendisine yardımcı olacağını söylediği tespitine yer verilmişti.

Davanın sanıklarından eski öğrenci Selim Ses savunmasında, "Üzerinde üniforma vardı. Elindeki telefonla sürekli mesajlaşıyordu. Mithat Aynacı, Osman Akkaya'ya, 'Ön tarafa tanklar gelecekti, neden zırhlı araçlar geldi?' dedi. Bunun üzerine Osman Akkaya, yukarı çıktı ve ateş etti. Daha sonra Mithat Aynacı, Osman Akkaya'ya, 'Hava desteğine, helikoptere ihtiyaç var.' Mithat Aynacı bir de 'Ankara'yı, İzmir'i aldık, bir tek İstanbul kaldı.' dedi." ifadelerini kullandı.

Sanık eski uzman çavuş Özgür Akkaya, "Ben vatandaşlara darbe amacıyla buraya gelmediğimizi ve teslim olacağımızı söyledim. Mithat Aynacı, 'Teslim olmayın, ateş edin, bizi linç edecekler, kimseye güvenmeyin.' diyordu." diye konuştu.

Tutuksuz sanık er Enes Arabacı ise "Yarbay ile emniyet müdürü birlikte hareket ediyorlardı. GZPT'nin üstündeyken Mithat Aynacı, telefonla konuşuyordu ve o sırada yanında bulunan Yarbay Osman Akkaya'ya, bağırarak 'Buradan RPG-7, roketatar atsak emniyet müdürlüğünü delip geçer mi?' diye sordu." beyanında bulundu.

Aynacı, dosyada yer alan bu ifadeleri ve hakkında yapılan teşhislerin de tamamını reddederek, kendisinin darbeci olmadığını öne sürdü.

Eski emniyet müdürü Aynacı'nın çapraz sorgunda telefonunu neden fabrika ayarlarına döndürdüğüne ilişkin soruya verdiği "Ben telefonuma hiçbir şey yüklemedim." iddiasına ilişkin olarak, yine aynı davada yargılanan sanıklardan Ahmet Gök ise ''Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen Mithat denilen kişi bizim bulunduğumuz zırhlı taşıyıcıya bindi. Bu kişi sürekli olarak WhatsApp da görüşmeler yapıyordu'' demişti.

Meslekten atılmış ardından geri dönmüş

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nin ele geçirilmesi ve bu sırada zırhlı araçların altında kalarak 5 kişinin şehit düşmesi, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına ilişkin 67 sanık hakkındaki yargılama sonucunda, olay gecesi Vatan Caddesi'ndeki bir tankta yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ve 10 muvazzaf asker, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, darbeci sanık Mithat Aynacı'yı ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve ''hakaret'' suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapan Aynacı, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle 1 Kasım 2014'te açığa alınarak meslekten ihraç edilmişti. Açtığı davaya bakan o dönem görevli FETÖ'cü hakimlerin kararıyla mesleğe geri dönen ancak görev verilmeyen ve atama yapılmayan Aynacı, 15 Temmuz'un ardından darbeye iştirak nedeniyle meslekten yeniden ihraç edilmişti.

Muhabir: Muhammed Enes Can

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