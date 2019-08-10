İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kez indirilen milli dijital klavye uygulaması TAMBU, zengin çıkartma kategorilerine Kurban Bayramı'na özel içerikler ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli milli dijital klavyesi TAMBU, hazırladığı Türk usulü emojileri yeni hareketli çıkartmalarla zenginleştirmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı’na özel olarak hazırladığı beş yeni hareketli çıkartmayı platforma ekleyen TAMBU, kullanıcılarına sevdiklerinin bayramını kutlamak için yeni ve neşeli alternatifler sunuyor. Bayram tebriği, bayram harçlığı ve bayramın birleştiren ruhu temalı yeni hareketli çıkartmaları kullanıcılarına sunan TAMBU birbirinden güzel hareketli çıkartmalarıyla kullanıcılarının ve herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyor.





- “TAMBU yerli ve milli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor”





TAMBU ayrıca Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı, Bayramda El Öpme, Bayramda Biz, Bayramda Küslük Olmaz ile Bayramda Evdeyiz hareketli çıkartmalarını bu bayramda da kullanıma sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, TAMBU’nun kişiselleştirilmiş temaları ve daha birçok renkli özelliği bir arada sunduğunu belirterek, “TAMBU modern ve uluslararası bir platform olmakla birlikte güçlü, yerli ve milli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor. Özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Kurban Bayramı’na özel uygun içerikler hazırladık.” ifadelerini kullandı.





- En çok kullanılan içerik Türk Bayrağı





Türkiye’nin milli klavyesi TAMBU’nun, iki yıl gibi kısa bir sürede 10 milyon indirilme sayısına yaklaştığını ve Türkiye’nin en çok indirilen dijital klavyesi olmayı başardığını vurgulayan Demir, “TAMBU’nun akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi araç çubuğu 17,9 milyar defa görüntülendi. TAMBU içeriği (orijinal çıkartmalar, Tivibu Gif, atasözleri, Unicode emoji, yerel temalar) 275 milyon kere keşfedilip paylaşıldı. TAMBU’nun en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken en çok, 1,2 milyon kişinin yüklediği ‘Ay-Yıldız’ teması tercih edildi. En çok kullanılan içerik ise Türk Bayrağı oldu. TAMBU uygulaması (araç çubuğu, klavye ve ana uygulama) üzerinden toplamda 45,1 milyar etkileşim sağlandı.” ifadelerini kullandı.