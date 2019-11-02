TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: - "(Boyner) Aile Anayasası aile ve kurumun değer ve ilişkilerini düzenlemek ve belirli kuralları istikrarlı şekilde kuşaktan kuşağa aktarmaya dayanıyor. Aile üyelerinin şirketlerimizde çalışabilmesi veya yö

TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Ailesi'nin 1994 yılından beri bir Aile Anayasası'nın bulunduğunu belirterek, "Aile Anayasası aile ve kurumun değer ve ilişkilerini düzenlemek ve belirli kuralları istikrarlı şekilde kuşaktan kuşağa aktarmaya dayanıyor. Aile üyelerinin şirketlerimizde çalışabilmesi veya yönetim kurullarında yer alabilmesini liyakata ve tecrübeye bağlayan düzenleyici kurallar var." dedi.

Boyner, bu yıl "Değişim Rüzgarını Yönetmek" temasıyla düzenlenen Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) 7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde, "Kurumsallaşma, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik" başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında 2008 krizi sonrasında tüm dünyada daha da önemli hale gelen kurumsal yönetişim, inovasyon ve iş yerinde demokrasi gibi kavramları ve bu kavramların aile şirketleri için önemini anlattı.

Küresel ekonomik belirsizliklerin ve dijital devrimlerin iş süreçlerini hızla değiştirdiğini hatırlatan Boyner, iş dünyasının güçlü sivil toplum kuruluşları aracılığıyla iş birlikleri oluşturması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de toplumun "kaotik küresel dönem"e tıpkı depremde olduğu gibi hazırlıksız yakalandığını ifade eden Boyner, "Ekonomik güç ve etkinlik olarak ulaştığımız nokta ülke olarak potansiyelimizin ve insanlarımızın hak ettiği refah seviyesinin oldukça gerisinde. Kapsayıcı bir büyüme ve gelişmeyi, tabana yayılan bir refahı sağlamak için küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliğini yıllardır konuşmamıza rağmen hala almamız gereken uzun bir yol var. Hatta bazı konularda geriye gittiğimizi bile söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini yeniden ciddiyetle ele alması gerektiğini anlatan Boyner, ortada AB ve Türkiye tarafından karşılıklı hataların bulunmasına rağmen AB üyeliğinin Türkiye için "Muasır medeniyeti yakalama" hedefinin bir durağı olduğunu kaydetti.

Boyner, "Bu topraklardan evrensel doğrularla barışık, muasır medeniyetle yarışan hatta onu aşan, yerel ve bize özgü bir medeniyet iddiasının bir aşaması AB üyeliği. Artık biraz zorlaştı, üyelik süreci demeliyiz belki... Bunu derinlemesine sorgulamalı ve bu konuda önlemler almalıyız." dedi.


- "Değerlerimize önem veriyoruz"


Boyner, aile şirketlerinin sonraki kuşaklara devrinde pozitif değişim ve sürdürülebilirlik konularının temelde tutulması gerektiğini ifade ederek, kişilere değil değerlere bağlı bir yönetim anlayışının ön planda tutulmasının faydalı olacağını söyledi.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin sadece büyük ve halka açık şirketlere mal edilmemesi gerektiğine işaret eden Boyner, aile şirketlerinin bu konuda daha proaktif çözümler geliştirebildiğini kaydetti.

Boyner Ailesi'nin 1994 yılından beri bir Aile Anayasası'nın bulunduğunu aktaran Boyner, şunları kaydetti:

"Aile Anayasası aile ve kurumun değer ve ilişkilerini düzenlemek ve belirli kuralları istikrarlı şekilde kuşaktan kuşağa aktarmaya dayanıyor. Aile üyelerinin şirketlerimizde çalışabilmesi veya yönetim kurullarında yer alabilmesini liyakata ve tecrübeye bağlayan düzenleyici kurallar var. Aynı zamanda biz halka açık olmayan şirketlerimizde de uzun yıllardır bağımsız yönetim kurulu üyesi kuralını işletiyoruz.

Aile anayasamızda el ele yürüyen, çalışanlarımızın ve şirket kültürümüzün temelini oluşturan değerlerimize önem veriyoruz. Aslında bu değerlere bağlılık ve bu değerlerin hayata geçmesi kurumsallığımızın, verimliliğimizin, çevikliğimizin, yenilikçiliğimizin ve toplumsal sorumluluğumuzun sürekliliğini sağlıyor. Boyner Grup ailesi olarak geçmişten geleceğe taşımak istediğimiz ilkeleri, grubumuzu tanımlayan 7 temel değer olarak belirledik; yaratıcılık, koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlamak, cesaret, tutku, sürekli öğrenme, sorumluluk sahibi olma ve büyük bir ailenin parçası olma. Bunlar bizim DNA'mızı oluşturuyor."

Boyner, Boyner Grup'ta müşteri mutluluğunu esas aldıklarını belirterek, müşterinin beklentisinin üzerinde ürün ve hizmet sunmaya odaklandıklarını söyledi.

- "Üye sayımız çoğaldıkça il temsilcilikleri açmak şart oldu"


TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, derneği 2012 yılında Şerife İnci Eren’in liderliğinde 40 aile işletmesi ile İzmir'de kurduklarını hatırlattı.

TAİDER’in geçen 7 yılda Türkiye'ye yayıldığını ifade eden Çilingiroğlu, şu bilgileri verdi:

"Bugün İzmir, İstanbul, Ankara , Bursa, Çanakkale, Konya, Adana, Manisa, Hatay, Gaziantep, Kayseri , Eskişehir, Kocaeli, Aydın, Denizli, Antalya illerimizde üyelerimiz var. Üye sayımız çoğaldıkça il temsilcilikleri açmak şart oldu. Şu anda İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa’da il temsilciliklerimiz bulunuyor. Adana ve Konya temsilciliklerimizi de yakında açmayı planlıyoruz.

TAİDER merkezi İsviçre’de olan, 65 ülkede, 3 bin 700 aile şirketi ve 17 bin aile üyesi bulunan Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı FBN’nin Türkiye paydaşıdır. Türkiye FBN’de yönetim kurulunda, Gelecek Nesil Liderlik takımında, Now Gen komitesinde ve Polaris’te temsil edilmektedir. Ülkemiz, FBN’ye üye ülkeler arasında çok güçlü bir pozisyona sahiptir. TAİDER bu yıl Hindistan’da düzenlenen Dünya zirvesine geniş kapsamlı bir katılım sağlamıştır."

- "Aile, iş ve ortaklık dinamiklerinin dikkatle ele alınması gerekiyor"


Çilingiroğlu, TAİDER'in ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik misyonuyla yola çıktığını ifade ederek, aile şirketlerinde en büyük sorunun nesilden nesle devirde yaşandığını, bu soruna çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çilingiroğlu şöyle konuştu:

"Yurdumuzdaki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Ama bunların ortalama ömrü 25 yıl. İkinci nesle ancak yüzde 30’u, 3. nesle yüzde 12’si, 4. nesle ise sadece yüzde 3’ü kalabiliyor. Aile şirketlerinin nesilden nesle güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için aile, iş ve ortaklık dinamiklerinden oluşan 3 boyutun dikkatle ele alınması gerekiyor. Bu 3 boyut üzerinde çalışmalar için emek, kaynak ve zaman ayırmaları şart. Kurumsallaşma, özellikle nesil geçişlerinde sürüdürülebilirlik için vazgeçilmez bir unsur oluyor.

Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesi ve kurumsal sürdürülülebilirlik yaklaşımını benimseyen, bu alanda çalışmalar yapan işletmelerin teşvik edilmesi amacıyla 2016 yılında Kuzey Yıldızı, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik projesini başlattık. Proje kapsamında verdiğimiz Kuzey Yıldızı ödünün üçüncüsü bu zirvede sahibini bulacak. Aile işletmelerine ve gelecek nesillerine rehber olacak eşsiz kazanımlar için Şubat 2020’de yeni başvurular beklediğimiz 2020 yılı Kuzey Yıldızı sürecine katılmanızı önemle öneriyoruz."


- Farklı sektörlerden konuşmacılar sahnede olacak


Toplantıda verilen bilgilere göre, iki gün sürecek zirvede Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, Mazars Denge Üst Yöneticisi (CEO) İzel Levi Coşkun, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı gibi önemli iş insanlarının katılımıyla Nesiller Arası İletişim, Sosyal Yardımseverlik, Sürdürülebilirlik, Aile Şirketlerinin Dijital Dönüşümü ve Değişim Rüzgarını Yönetmek konulu oturumlar düzenlenecek.

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