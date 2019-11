İSTANBUL - Aile içi şiddetle mücadele eden kurumlar ve bilgi teknolojileri güvenliği şirketleri "Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği" olarak güçlerini birleştirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape ve Weisser Ring'den oluşan 10 kurum, kullanıcıları taciz yazılımlarına karşı korumak için Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği (Coalition Against Stalkerware) adlı bir global girişim başlattı.

Yeni global çalışma grubu, mağdurlara yardımcı olmak için uzman desteğini siber güvenlikle bir araya getirecek.



İnsanların özel yaşantısını takip etmek için kullanılabilen taciz yazılımlarına (stalkerware), aile içi şiddet ve gizli takip vakalarında rastlanıyor. Hedeflerindeki kişilerin cihazlarına bu uygulamaları kuran tacizciler mesajlara, fotoğraflara, sosyal medya paylaşımlarına, konuma, ses ve kamera kayıtlarına erişebiliyor. Bazı durumlarda bunu gerçek zamanlı olarak da yapabiliyor. Bu programlar arka planda, kurbanın bilgisi veya izni olmadan çalışıyor.



"Taciz yazılımı" sorunu son birkaç yıldır giderek büyüyor. Kurbanların sayısı endişe verici bir hızla artıyor. Kar amacı gütmeyen kurumlar bu sorunla karşılaşan kurbanların yardım taleplerinde sürekli bir artış yaşandığını belirtiyor.

Kaspersky'nin elde ettiği bilgilere göre, taciz yazılımlarıyla karşılaşan kullanıcıların sayısı 2018'de 27 bin 798'ken, 2019'da yüzde 35 artışla 37 bin 532'ye ulaştı. Buna ek olarak, taciz yazılımlarının tehdit alanı da genişledi. Kaspersky, 2019'da 380 farklı taciz yazılımı tespit etti ve bu sayı bir yıl öncesine göre yüzde 31 daha fazla gerçekleşti.







- Yerel emniyet güçlerine ve yardım kuruluşlarına başvurulmalı





Şimdiye kadar taciz yazılımları için ortak belirlenmiş bir standart tanım veya tespit kriteri belirlenmemişti. Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği’nin kurucu üyeleri bu programlara karşı mücadele için önemli bir adım atarak düzgün bir tanım oluşturdu ve tespit kriterlerinde görüş birliği sağladı.



Grup ayrıca kurbanlara yardımcı olmak için bir web sitesi (www.stopstalkerware.org) hazırladı. Bu web sitesi üyeler arasında bilgi aktarımı sağlamanın yanı sıra etik yazılım geliştirme için en iyi örnekler ve taciz yazılımlarının tehlikeleri hakkında insanları eğitecek bilgiler içeriyor.Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği, bu uygulamalardan etkilenen kullanıcılara güvenlikleri için yerel emniyet güçlerine veya yardım kuruluşlarına başvurmalarını öneriyor.

Ticari olmayan bir girişim şeklinde düzenlen bu proje kar amacı gütmeyen kurumlar, ilgili sektörler ve emniyet teşkilatları gibi diğer alanlardaki paydaşları aynı şemsiyenin altında topluyor.







- "Birlikte hareket ederek mağdurlara yardımcı olacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Zararlı Yazılımla Mücadele Araştırmaları Başkanı Vyacheslav Zakorzhevsky, bu sorunla mücadele etmek için siber güvenlik şirketleri ve destek kuruluşlarının birlikte çalışması çok önemli olduğunu aktararak, "Bilgi teknolojileri güvenliği sektörü taciz yazılımları daha başarılı bir şekilde tespit ederek ve kullanıcıları özel yaşantılarına yönelik tehditlere karşı daha iyi uyararak katkıda bulunuyor. Hizmet ve destek kuruluşları ise aile içi şiddete maruz kalanlara doğrudan yardım ederek hassas noktalarını ve taleplerini belirliyor. Bu da bizim işimiz için yol gösterici oluyor. Birlikte omuz omuza hareket ederek, teknik uzmanlığımız ve kapasitemizle mağdurlara yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.



European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence İletişim Müdürü Anna McKenzie de, siber tacize uğrayan kadınların yüzde 70'inin eşlerinden fiziksel veya cinsel şiddet de gördüğünü belirterek, "Tacizcileri, takip için eşlerinin telefonlarını kullanmaktan alıkoymalı ve uyguladıkları şiddetten sorumlu tutmalıyız. Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği, cinsiyet tabanlı şiddet ve tacizcilerle ilgili bilgilerimizi BT güvenliği şirketlerine sunarak kadınlara ve genç kızlara yönelik saldırıları teknoloji aracılığıyla durdurmak için çalışmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Amerikan Aile İçi Şiddeti Önleme Ulusal Ağı'nda Emniyet Ağı Projesi yöneticisi Erica Olsen ise, gizli modda, cihaz sahibine hiçbir uyarı vermeden çalışacak şekilde tasarlanan taciz yazılımlarının; tacizcilere, gizli takipçilere ve diğer suçlulara taciz, izleme, takip, dolandırıcılık ve suistimal için kullanışlı birer araç sunduğunu, güç birliğinin, bu tür sorunların çözümü için heyecan verici bir adım olduğunu ifade etti.