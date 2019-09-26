Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni Ailesiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden bir süre önce taburcu edilen Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri'ye atanması dolayısıyla Hatay'dan uğurlandı