AĞRI - Ağrı'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan 14-17 yaş aralığındaki Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün futbolcuları, yeşil sahalarda top koşturuyor.

Erken yaşta ve zorla evliliklerle karşı karşıya kalan yaşıtlarının aksine, aynı kaderi paylaşmak istemeyerek dört kolla futbola sarılan "kardelenler", yeşil sahalarda elde ettikleri başarılarla ilk başlarda futbol oynamalarına karşı çıkan ailelerinin yanı sıra Ağrı ve Türkiye'nin de gurur kaynağı haline geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi liglerinde mücadele eden ve 2 yıl önce TFF Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında bölgesinde birinci olarak son 32 takım arasında kalmayı başaran kadın futbol takımı, geçen yıl play-off maçlarında 2. Lig'in kapısından döndü.

Çoğunluğu köylerde tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan ailelerin kızlarından oluşan takım, "erkek sporu" diye anılan futbolda yeşil sahalarda ter dökerek elde ettikleri başarılarıyla takdir topladı.

Sporun yanında eğitimlerine de devam eden kızlar, futbol sayesinde Türkiye'nin birçok ilini gezerek daha önce görmedikleri tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı yakaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler

Geçen yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla organize edilen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen takım oyuncuları, aynı yıl bir reklam filminde de oynadı.

Kadınlar 3. Lig 9. Grup'ta mücadele eden ve futbol sezonunun başlamasıyla top peşinde koşarak antrenmanlarını aksatmayan kızlar, Milli Takıma seçilmek ve 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

"Amacımıza ulaştık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Vekili Mahmut Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek için 28 kişilik ve tamamı Ağrılılardan oluşan kadın futbol takımı oluşturduklarını söyledi.

Kızların top oynamasıyla kentte farkındalığın oluştuğuna dikkati çeken Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Kızlarımızın birçoğu Ağrı dışında başka bir yeri görmedi, zaten birçoğu köylerden geliyor, bu futbol takımı sayesinde birçok yeri gezme fırsatına eriştiler. Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ettiler. Dizi oyuncularıyla gösteri maçı yaptılar. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile de gösteri maçı düzenlendi. İnşallah bu farkındalık daha da yaygınlaşır. Şehrimizde kızlarımızı erken yaşta evliliklerden uzak tutacak ve kız çocuklarının okumalarına katkı sağlayacak düzeyde sportif faaliyetleri artırmayı planlıyoruz."

Çetinkaya, kentte ailelerin ilk başlarda kızlarının futbol oynamasına karşı çıktığını, karşılıklı güven ve kızların ısrarlı talebiyle futbol oynamalarına izin verildiğini belirterek, amaçlarına ulaştıklarını anlattı.

Futbol ile kızların hayatında birçok değişiklik olduğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Aileler ilk başta temkinli yaklaştılar, sonraki süreçte kızlarının başarılarını gördükçe onlar da kendilerine çok destek oldu. Bu sportif faaliyetler kızların okuldaki seviyelerini de arttırdı. Sporcularımızla ilgilenen hocalarıyla oturup okul durumlarını da takip ederek bir bütünlük halinde sporcuları başarıya götürmeyi hedefliyoruz."

"Hedefim milli sporcu olmak"

Kentin Çukuralan köyünde dünyaya gelen 16 yaşındaki futbolcu Sedanur Kaçmaz ise soğuk havaya aldırmadan antrenman yapıp hayallerinin peşinden koştuğunu anlattı.

Kaçmaz, "Doğuda kız çocukları fazla okutulmuyor ve hemende evlendiriliyor. Biz de bunların önüne geçmek için ve erken yaşta kızlarını evlendirmesinler diye bir gölge oluşturduk. Vatandaşlar genellikle 'Kızlar futbol oynar mı, ayıptır al kızını, giydir eteğini, oturttur evine' diyor. Biz onların da önüne geçtik. Biz onların fidanlarıyız, biz kendimizi büyüttükçe onlar da arkamızdan gelecek. Ağrı'nın bayan futbol takımı olarak 2 yıl üst üste 2. Lig'e çıktık. Maddi yetersizlikten ve birkaç eksikliğimizden geri geldik. Hedefim milli sporcu olmak ya da antrenör olup kendi takımımı çalıştırmak."

Doğubayazıt ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşayan ve Ağrı Spor Lisesi 3. sınıf öğrencisi Berivan İlter de ailelerin kendilerini çok kısıtlamasına rağmen futbolda başarılı sonuçları elde ettiklerini kaydetti.

Önceleri kendilerini kısıtlayan ailelerinin şimdi en büyük destekçileri olduğunu, futbolun bir erkek sporu olmadığını herkese gösterdiklerini vurgulayan İlter, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hayallerimin peşinden koşmak istedim, koştum ve buralara kadar geldim. Aileler kızları daha çok evlendirme taraftarı. Biz onların yanlış hareketlerini onlara göstermeye çalışıyoruz. Kızlar hayallerinin peşinden koşarlarsa birçok yere gelebilir. Futbol sayesinde Artvin, Malatya, Erzurum, Iğdır, Muş ve daha birçok ile gittim."

İlter, başarılı sonuçlar elde etmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, milli futbolcu olup antrenörlük yaparak doğudaki kızları futbola kazandırmak istediğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Abdullah Söylemez