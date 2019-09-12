ANTALYA - Antalya'da seracılığın yoğun yapıldığı Kumluca ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 70 yıl sonra yeniden ektikleri susamın hasadını yaptı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, 1950'li yıllarda ilçe genelinde susam, darı ve pamuk üretimi yapıldığını söyledi.

Zamanla gelirinin düşük olması nedeniyle susam üretiminden vazgeçilerek seracılığa yönelindiğini aktaran Kökçe, "Artık susamın ekonomik çok değeri var. Susamın kilosu 35-40 liradan alıcı buluyor. Susam çok masrafı olmayan, pazarı bol bir ürün. Üretmek isteyen çiftçilerimize tavsiye ederiz." dedi.

Çiftçi Osman Durman ise denemek amacıyla susam üretimi yapmaya başladığını ifade etti.

Atalarının 70 yıl önce susam üretimi yaptığını, zamanla bu üretimin seracılığa yenik düştüğünü vurgulayan Durman, susamın alternatif ürün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarlasının 12 dönümüne ektiği 8 kilogram susam tohumundan yaklaşık 300 kilogram ürün hasat ettiğini belirten Durman, "İhtiyacımız olanı evimizde kullanacağız. İhtiyacımızın fazlasını da satacağız." diye konuştu.





