ANKARA - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kış aylarında kaza riskinin arttığını belirterek, "Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız." ifadesini kullandı.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, sürücüleri, motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmaları yönünde uyardı.

Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları kaza riskini yükseltiyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız."

Apaydın, şehirlerarası yolculuk yapacak sürücülerin, araç bakımlarını yaptırmadan, zincirsiz ve çekme halatsız trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Cüneyt Kemal Özkök