ADANA - Adana'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelinde denetim yaptı..

Baraj Caddesi'ndeki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen otomobil sürücüsü Fatih Asım Elma durdurularak uyarıldı.

Aracından inen sürücüden empati kurmasını sağlamak için yaya geçidinden geçmesi istendi.

Yolun karşısına geçtiği sırada araç sürücülerinin durup yol verdiği Elma, polislerin ne düşündüğünü sorması üzerine, "Yaya geçidini kullananlara öncelik verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yaya geçidinin olmadığı yerden yolun karşısına geçen Soner Taşkın da polislerce durdurularak yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmamanın oluşturabileceği tehlike anlatıldı.

Taşkın, polislere, havanın sıcak olması ve üşengeçlik nedeniyle yaya geçidini kullanmadığını belirterek, "Tehlikenin farkındayım. Bundan sonra yaya geçitlerini kullanmaya dikkat edeceğim" dedi.