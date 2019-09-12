Sürücü kurslarına 'kota' geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sürücü kurslarına 'kota' geldi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle nüfusu 10 bin-25 bin olan ilçelerde iki, sonraki her 25 bin nüfus için de bir özel motorlu taşıt sürücü kursu açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel direksiyon derslerine ilişkin yapılan yeni düzenleme ile sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü belgeleriyle yapılacak.

Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dahil edilmeden verilecek. Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) modülüne işlenecek.

Yönetmelikle özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılma şartları da yeniden düzenlendi.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışanlar açabilecek.

Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde kurs açılmayacak

Ayrıca özel motorlu taşıt sürücü kursları bundan sonra illerin nüfus oranları dikkate alınarak açılacak.

Bu kapsamda açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl tespit edilen nüfusu esas alınacak. Nüfusu; 10 bin-25 bin olan ilçelerde iki, sonraki her 25 bin nüfus için bir kurs açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.

Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam edecek. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılmasında nüfusla ilgili kriterler dikkate alınacak.

Bakanlık, her yıl bu hükümlere göre il ve ilçe kurs sayılarını kontrol ederek kurs açılacak yerleri belirleyecek. Bu il ve ilçeler Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Şartları taşıyarak kurs açmak isteyenler ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde elektronik ortam üzerinden başvurusunu yapacak. Aynı ilçede, açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak, düzenlenen liste Bakanlıkça yayımlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açmak için altı ay öncesine kadar başvuru yaptığını belgelendirenler veya milli eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında nüfus kotasına ilişkin hükümler uygulanmayacak.

Yanlış beyana "iki yıl kurs açmama" cezası

Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde başvuru işlemi sonlandırılacak.

Aynı kurucuya iki yıl süre ile kurs açmak için başvuru yapma izni verilmeyecek.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyecek. Kurslar, bulundukları ilçenin dışındaki başka bir binaya da nakledilemeyecek.

Sürücü belgesi iptal edilene "psikiyatri muayenesi" şartı

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kuralları ihlal ettiği için sürücü belgeleri iptal edilenlerin tekrar kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenecek.

Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilecek. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanacak.

Motosiklet ehliyeti eğitimlerine yeni düzenleme

Kurslarda bulundurulacak sınav araçlarıyla ilgili değişikliklerin de yer aldığı yönetmeliğe göre, motosiklet sürücü belgesi olan "A" sınıfı sertifika programı açmak isteyen kurslarda "A2" sertifika sınıfından en az bir direksiyon eğitim ve sınav aracı bulundurulacak.

24 yaşını doldurmuş ve deneyim şartı aranmayan "A" sınıfı sürücü belgesi alacak adaylara, direksiyon eğitimi dersinin en az 4, en fazla 6 saatlik kısmı "A2" sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında, geri kalan kısmı ise "A" sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında yaptırılacak.

Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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