Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, dünyaya örnek olan modern geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Suriyelilerin eğitimden sağlığa ve sosyal alanlara kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerindeki geçici barınma merkezleri, iç savaş mağdurların yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou'nu Hatay ve Kilis gezisinden sonra yaptığı "Türkiye'deki mülteci kamplarının mükemmelliğini görünce ülkesindeki durumdan utanç duyduğu" şeklindeki açıklamasıyla da dikkat çektiği barınma merkezleri, dünyadaki benzer tesisler arasında öne çıkıyor.

Yayladağı ilçesinde 102 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 776 konteynerin bulunduğu Yayladağı Geçici Barınma Merkezinde, 4 bin 101 Suriyeli yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor.

Kızılay Çocuk Dostu Alanı, 20 derslikli okul, cami, 3 oyun parkı, halı saha, kütüphane, etüt salonu ve sağlık ocağının faaliyet gösterdiği merkezde, bir doktor ve iki hemşire dahil 191 personel görev yapıyor.

"Türkiye bize her türlü yardımda ve destekte bulundu"

Barınma merkezinde kalan Halit Sakallı, 2016'da ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağladığı imkanlarla hayata tutunduklarını aktaran Sakallı, "Bize kucak açıldı. Türkiye bizi kabul etti, yerleştirdi. Bize her türlü yardımda ve destekte bulundu. Allah razı olsun. Barınma merkezinde her türlü imkanlar var." dedi.

Riyad Ablak da eşi ve çocuklarıyla 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'de geldiklerini anlattı.

Ablak, merkezde kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

"Modern barınma merkezi"

Yayladağı Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı Yakup Karasu da Yayladağı ilçesinin, 2011'de Suriye'de başlayan iç karışıklık dolayısıyla ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyelilere ilk kucak açan yer olduğunu söyledi.

O dönemde Suriyelilerin çadırlarda kaldığını hatırlatan Karasu, daha sonra devletin sağladığı imkanlar neticesinde konteynerden oluşan modern barınma merkezlerinin yapıldığını belirtti.

Merkezde kalan Suriyelilerin yaşadıkları acıları bir nebze unutturmaya çalıştıklarını ifade eden Karasu, "4 bini aşkın Suriyeliyi burada misafir etmekteyiz. Suriyelilerin sosyal, kültürel, eğitim, sağlık anlamında her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor." dedi.

Altınözü'nde 2 bin 665 Suriyeli misafir ediliyor

Altınözü ilçesindeki 140 bin metrekarelik alanda inşa edilen Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde ise 2 bin 56 konteyner de 2 bin 665 Suriyeli yaşıyor.

Merkezde 38 derslikli okul, sağlık merkezi, halı saha, yetim merkezi, izcilik merkezi, spor salonu, 5 çocuk oyun parkı, 4 basket sahası, cami, kütüphane, ziyaret salonu ve bir sera bulunuyor.

Barınma merkezinde 8'i Suriyeli 9 doktor, 9 sağlık memuru ile temizlik ve özel güvenlik görevlisinden oluşan 170 personelde hizmet veriyor.

"Allah Türk halkını korusun"

Merkezde kalanlardan Suriyeli Muhammet Rahe, 2013 yılından bu yana ailesiyle birlikte barınma merkezinde yaşadığını belirtti.

Rahe, Suriye halkının yanında duran ve onlara yardım eden tek ülkenin Türkiye olduğunun vurgulayarak "Merkezimiz her ihtiyacımız düşünülerek yapıldı. Türkiye dua ediyoruz. Allah Türk halkını korusun. " diye konuştu.

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı Halit Özbek de Suriyelilerin huzur içinde geçici barınma merkezinde misafir edildiklerini dile getirdi.

Özbek, barınma merkezinin 2011 yılında ilk çadır kent olarak kurulduğunu 2016'dan itibaren ise konteyner kente dönüştürüldüğünü aktararak " AFAD, Göç İdaresi, Türk Kızılay ve Hatay Valiliği personeli olarak Suriyeli misafirlerimiz için seferber olmuş durumdayız." ifadesini kullandı.

