Suriyeli ressam savaşın acılarını yağlı boya resimleriyle anlatıyor - Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan Suriyeli ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı - Hele Al Said: - "Suriye'de yaşanan acıyı resimlerimde anlatmak istedim, umarım bir an önce ülkeme huzur gelir"