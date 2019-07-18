Suriyeli ressam savaşın acılarını yağlı boya resimleriyle anlatıyor

- Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan Suriyeli ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı - Hele Al Said: - "Suriye'de yaşanan acıyı resimlerimde anlatmak istedim, umarım bir an önce ülkeme huzur gelir"

Suriyeli ressam savaşın acılarını yağlı boya resimleriyle anlatıyor
11 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Suriyeli ressam Hele Al Said, ülkesinde yaşanan trajediyi yağlı boya resimlerine yansıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca (RAF) 2017'de açılan Yetim Vakfı tarafından eğitim ve idari çalışmalar yürütülen Reyhanlı Eğitim Köyü'nde resim atölyesi kuran Said, çalışmalarına burada devam ediyor.

Said, Bodrum'da 2015'te cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile Halep'in El Katerji mahallesindeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralanan ve bindirildiği ambulanstaki görüntülerle tanınan 5 yaşındaki Ümran Daknes'i anlattığı resimler başta olmak üzerine çok sayıda eser yaptı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan resim atölyesinde yetim çocuklara kurs da veren Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde yaşanan acıyı resimlerle anlatmak istediğini söyledi.

Humus'tan 4 yıl önce geldiğini ve birçok akrabasını çatışmalarda kaybettiğini anlatan Said, Reyhanlı'da kendisine yeni bir yaşam kurduğunu ve ülkesinde yaşananları unutmamak adına böyle bir çalışma başlattığını belirtti.

Bir yıldır resim atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Said, ''Reyhanlı'daki yetim çocuklarımızla birlikte resimler yapıyoruz. Suriye olayının önemli simgeleri haline gelen Aylan Kurdi ile Ümran Daknes gibi birçok olayı anlatan yağlı boya resimleri yaparak yaşananları unutturmamak istedim.'' dedi.

Suriye'deki savaştan en çok masum çocukların etkilendiğini vurgulayan ressam Hele Al Said, ''Onların sesini duyurmak ve unutturmamak adına resim çalışmalarımı yapıyorum. Suriye'de yaşanan acıyı resimlerimde anlatmak istedim, umarım bir an önce ülkeme huzur gelir. Şu ana kadar 28 yağlı boya resim, hazır hale geldi. Atölyemizin duvarına asarak buraya gelen ziyaretçilerin görmesini sağlıyoruz.'' diye konuştu.

Said, 30 kursiyerinin olduğunu, yağlı boya resim sanatını yetimlere öğretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Biyomedikal Alanına Yön Verecek Proje
Belediye Başkanı Veli Gök'ten başsağlığı mesajı
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı
Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü
Isparta'ya sanatçı yağmuru
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''
Şehitlerimiz Mavi Suların Derinliklerinde de Unutulmadı
GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’
Royal Restaurant'tan'tan sosyal medya yarışması... etiketle paylaş kazan!
İşçi emeklisine memur zammı müjdesi
İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ : ISPARTA TEK YÜREK OLDU
ISPARTA'DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira711 lira zam geldi! Çalışan anneye 1.015 lira12 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu12 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMTÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM13 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı ŞarküteriIsparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri14 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın 13 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
İşçi emeklisine memur zammı müjdesiİşçi emeklisine memur zammı müjdesi17 Temmuz 2019
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI13 Temmuz 2019
Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" MesajıRektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı15 Temmuz 2019
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''17 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!16 Temmuz 2019