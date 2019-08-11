BATMAN (AA) - Suriye'nin Haseke kentinde dayısının evinin bombalanması sırasında bacağını kaybeden 25 yaşındaki Abdulnasır Hilef, ülkesinde tedavi olamayınca Türkiye'ye getirildi. Tedavisinin ardından Batman merkez Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tek odalı eve ailesiyle yerleşen Hilef, komşularının desteği ile yaşama tutundu.

Bir süre önce İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesine müracaat eden Hilef, protez bacak talebinde bulundu. Ölçüleri alınan Hilef için İHH İnsani Yardım Derneğinin protez atölyesinde protez bacak yapıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Gazal ile Hilef'i evinde ziyaret ederek protez bacağı teslim etti.

Proteze kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hilef, 6 yıl aradan sonra ilk defa yürümenin sevincini yaşadı.

6 yıl sonra yürümenin heyecanını yaşadığını belirten Hilef, İHH İnsani Yardım Derneği yetkililerine teşekkür etti.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Protez bacağı olmadığı için büyük sıkıntı çektiğini dile getiren Hilef, şunları kaydetti:

"Bombanın eve isabet etmesi sonucu ayağımı kaybettim. Daha sonra tedavi için Türkiye'ye geldim. İHH İnsani Yardım Derneği bana bir protez bacak yaptı, o protez sayesinde şimdi yürüyebiliyorum. Ayrıca bana bir motosiklet de aldılar. Protez olmadığı için eskiden tek ayakkabı giyiyordum şimdi ise pantolon ve ayakkabı giyebiliyorum. Yeniden doğmuş gibiyim."

Artık uygun bir işte çalışabileceğini aktaran Hilef, iş bulması konusunda hayırseverlerden destek talep etti.