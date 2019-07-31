HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Son günlerde Esed rejiminin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib kentine bağlı Maarat al-Numan'da 1,5 yıl önce atılan füzelerin evlerine isabet etmesi sonucu yaralanan 13 yaşındaki Selam Kaşit, vücudundaki şarapnel parçalarıyla yatağa mahkum yaşıyor.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle felç olan Kaşit, ayağa kalkıp kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynayabilme hayali kuruyor.

Türkiye'de geçirdiği ameliyatlara rağmen hayati risk oluşturduğu için bedenindeki şarapnel parçaları alınamayan çocuk, bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor.

Kaşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağına, sırtına, beline ve sağ koltuk altına isabet eden şarapnel parçaları dolayısıyla ayağa kalkamadığını ve zamanını yatarak geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Çektiği ağrılar nedeniyle uyuyamadığını ve sürekli gözyaşı döktüğünü anlatan Kaşit, şöyle devam etti:

"1,5 yıl önce Suriye'de evimizin bulunduğu yere büyük bir gürültü ile füzeler düştü. Ben o sırada yaralandım. Vücudumun çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları bulunuyor. Türkiye'de birkaç kez ameliyat oldum. Ayaklarımın üzerine basmak, kardeşlerim ve arkadaşlarımla oynamak ve yarım kalan eğitimimi tamamlamak istiyorum. Büyüdüğümde doktor olmak ve benim gibi yaralanan Suriyeli çocukları tedavi etmek istiyorum."

Baba Ziyat Kaşit de 1,5 yıl önce İdlib'de Maarat al-Numan beldesinde bulunan evlerinde eşi ve 5 çocuğuyla bulunduğu sırada füze saldırısında evlerinin isabet aldığını belirtti.

Saldırıda ailesinden sadece kızı Selam'ın yaralandığını aktaran baba Kaşit, ilk olarak kızını İdlib'de bulunan bir hastaneye götürdüğünü ancak oradaki imkansızlıklar nedeniyle Türkiye'ye getirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Baba Kaşit, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kızının burada birkaç kez ameliyat edildiğini söyledi.

Kızının vücudunda bulunan şarapnel parçalarının hayati tehlike oluşturduğundan çıkarılamadığını ifade eden baba Kaşit, "Kızımın yürümesini çok istiyorum. Onu bu haliyle gördükçe çok üzülüyoruz. O da diğer çocuklarla birlikte yürüsün, oynasın ve okula gitsin istiyoruz. Kızımın sağlığına kavuşması için Allah'a dua ediyoruz." diye konuştu.