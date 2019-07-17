Suriyeli bin çocuk tıraş ettirildi - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun: -"Aileler kendi imkanlarıyla çocuklarını tıraş ediyorlar. Hijyenik olmayan malzemelerle tıraş edilen çocuklar hastalanıyor. Bu nedenle bu etkinliği düzenleyerek bin çocuğu tıraş ettirdik"