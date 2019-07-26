HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerince Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ilaç temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve iki yıl çeşitli işkencelere maruz kalan Muhammed Dubasi, yaralarını Türkiye'de sarmaya çalışıyor.

Esed güçlerince 6 yıl önce Hama kentindeki evinden sabaha karşı alıkonulan 49 yaşındaki Dubasi, maruz kaldığı işkenceleri unutamıyor.

Evli ve 5 çocuk babası olan Dubasi, AA muhabirine, ülkesindeki iç savaş öncesi grafikerlik yaptığını ve resim çizerek geçimini sağladığını belirtti.

Yaklaşık 6 yıl önce uyuduğu sırada rejim güçlerinin sabaha karşı evine baskın düzenlediğini ve kendisini hiçbir gerekçe göstermeden zorla alıkoyduklarını anlatan Dubasi, karakola götürülerek sorgu odasına alındığını ve kendisine burada ÖSO'ya ilaç temin ettiği gibi çeşitli ithamlarda bulunduklarını söyledi.

Kendisinin üzerine atılan suçlamaları kabul etmedikçe dayak yediğini dile getiren Dubasi, şöyle devam etti:

"İlk sorgumdan sonra beni cezaevine götürdüler. Burada beni çırılçıplak soydurup, ellerimi tavana sabitlenmiş zincirle bağladılar. Saatlerce dövdüler. Daha sonra 1 metre 75 santim boyu ve eni olan bir zindana kapattılar. İçerisinde tuvalet bile yok. Askerlere tuvalet ihtiyacımın olduğunu söylediğimde beni yine dövüyorlardı. Canları istediğinde zindandan çıkararak sürekli işkence ediyorlardı. Dişlerimin arasına bağladıkları kablolarla bana elektrik veriyorlardı. İşkenceden dolayı vücudumda oluşan yaraların üzerine ispirto döküp ateşe veriyorlardı. Kalın sopalarla acımadan vuruyorlardı. Benim kaldığım zindan yaşlıların bulunduğu zindanlara yakındı. Göremiyordum ama oradaki işkenceye maruz kalan insanların seslerini duyuyordum. Bu sözde güvenlik güçleri bizi korumaları gerekirken onlar bizi dövüyorlar ve öldürüyordu."

- "Benim tek suçum ülkemde insanca ve özgürce yaşamak istemek"

Dubasi, cezaevinde yaşadıklarının aklından hiç çıkmadığını ve ömrünün sonuna kadar da unutamayacağını belirtti.

Zindanlarda her gün işkenceden dolayı insanların ölümüne tanık olduğunu ifade eden Dubasi, "Esed askerleri üzerime attıkları asılsız iftiralarla dolu bir ifade tutanağı hazırladı. Ellerim arkadan kelepçeli şekilde sahte ifade tutanaklarına zorla parmak bastırdılar. Benim tek suçum ülkemde özgürce yaşamak istemek." diye konuştu.

Dubasi, iki yıl sonra hakim karşısına çıkarıldığını ve hakkında herhangi bir deli bulunamadığından kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

- "Türkiye bize insan olduğumuzu hissettirdi"

Muhammed Dubasi, cezaevinden çıktıktan sonra Hatay'a geldiğini ve burada ailesiyle birlikte kiraladıkları evde yaşamaya başladıklarını anlattı.

Kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Dubasi, "Allah Türkiye'yi her türlü kötülüklerden korusun. Türkiye sayesinde ölümden kurtulduk. O bizi korudu, sahip çıktı. Türkiye bize insan olduğumuzu hissettirdi." diye konuştu.

Dubasi, Suriye'de akan kanın ve gözyaşının bir an önce bitmesini ve ülkelerine dönmeyi temenni etti.