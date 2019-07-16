HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'nin başkenti Şam'da rejim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Yahya Abdullah, gördüğü işkence nedeniyle sol gözünü yitirdi.

Şam Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu dönemde rejim aleyhine gösterilerde yer aldığı için arkadaşlarıyla tutuklanan Abdullah, Şam'da tutulduğu cezaevinde 5 yıl boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

Cezaevinde açlık, hücre cezası ve elektrik şokuna maruz kalan Abdullah, sol gözüne aldığı darbeler nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Sekiz bin dolar karşılığı serbest bırakılan Abdullah, eşi ve çocuklarıyla sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

26 yaşındaki Yahya Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o günleri hatırlamak dahi istemediğini söyledi.

Abdullah, gösterilerin ardından rejim askerlerinin fakültelerine baskın düzenlediğini, kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin alıkonulduğunu belirtti.

Tutuklandıktan sonra tüm dünyayla bağlantısının koptuğunu ifade eden Abdullah, ''Her günüm acıyla geçti. Günlerce aç bırakıldık. Vücudumuza elektrik verildi. Demir çubuklarla dövüldük. Günlerin ne olduğunu, hangi yıl olduğunu bilemezdik. Tekli hücreye atıldım. Çok dardı. Günlerce ayakta bekletildim.'' diye konuştu.

Abdullah, bir rejim askerinin sol gözüne demir çubukla vurduğunu dile getirerek, ''Askerler tarafından acımasızca dövülüyorduk. Bunun yanı sıra cezaevinin her noktasından yükselen feryatlar bizleri daha da üzüyor, kahrediyordu. Demir çubuklarla dövüldüğüm bir gün sol gözüme darbe aldım ve ağır yaralandım. Tedavim yapılmadığı için gözümü kaybettim. Dünyam karardı. Vücudumun her yerinde işkence izlerini taşıyorum.'' diye konuştu.

Cezaevi yönetimi tarafından para karşılığı bırakılacağı söylendiğinde "yeniden doğmuş gibi" hissettiğini aktaran Abdullah, ''Ailemin yaşadığımdan ümidini kestiğini düşünüyordum. Meğer her gün beni görmeye gelmişler ancak içeri alınmamışlar. 8 bin dolar vermeleri karşılığında beni çıkardılar. Yeniden gün ışığını ve ailemi gördüğüm için binlerce kez şükrettim. Umarım içerideki tüm kardeşlerimiz çıkar ve özgürlüğüne kavuşur.'' ifadelerini kullandı.

Abdullah, yüksek öğrenimine devam etmek istediğini ve eski sağlığına kavuşmayı ümit ettiğini sözlerine ekledi.

















