Suriye sınırında 2 bin saka kuşu ele geçirildi HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 2 bin saka kuşu ele geçirildi. Hacıpaşa Mahallesi kırsalında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Türk vatandaşı olduğu tespit edilen kiş