Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi