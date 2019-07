SunExpress'ten Antalya tanıtımına destek - Antalya'da 2019'un Aspendos yılı ilan edilmesi dolayısıyla hava yolu şirketi SunExpress, bir uçağının dış yüzeyine "The year of Aspendos" temasını işledi - SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan: - "'The year of Aspendos' temasıyla giydirdiğim