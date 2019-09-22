'Sultanbeyli İçin Bas Pedala'

Sultanbeyli Belediyesi tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar 1,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

'Sultanbeyli İçin Bas Pedala'
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen "Sultanbeyli İçin Bas Pedala" etkinliğinde vatandaşlar 1,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, hep beraber, belirlenen güzergahta bisikletle dolaşacaklarını söyledi.

İlçede çevre, sosyal proje ve sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini dile getiren Keskin, emeğe geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının ardından bisiklete binen Keskin, gençlerle birlikte spor yapacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Etkinliğe yaklaşık 350 kişinin katıldığını ifade eden Keskin, şöyle devam etti:

"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün Sultanbeyli genelinde "Sultanbeyli İçin Bas Pedala" projesinde, kaymakamız, müdürlerimiz, sporcularımız, çocuklar, gençler ve hemşehrilerimizle birlikteyiz. Günübirlik bir program, oysa biz Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve Sultanbeyli Belediyesi olarak uzun zamandır, çok hareketliyiz. Çevre projesi ve sportif faaliyetlerle Aydos Ormanları'ndayız. Bu sabah 06.30 da buluştuk, 2 saat doğa yürüyüşlerimiz vardı. Bu projeleri artırarak devam ettireceğiz. Günlük hayatımda çok bisiklet kullanmıyorum ama bu turdan sonra kullanacağım. İnşallah güzergahı kazasız belasız tamamlayacağız."

Turda, Keskin, vatandaşlar, çocuklar ve gençlerle birlikte pedal çevirdi. Bisikletle 1,5 kilometrelik güzergahın tamamlandığı tura, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Keskin, turun bitiminde katılanlara teşekkürlerini iletti.

Akrobasi gösterisi de yapılan etkinliğe, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Kuşcu ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar katıldı. Etkinlik tura katılanlarla beraber hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Muhabir: Lale Bildirici


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