ADANA - Adana'da 9 yaşında Suriyeli bir çocuğun sulama kanalına düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalı kenarında oynayan Suriye uyruklu Ali Hevil, dengesini kaybederek suya düştü. Küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kanalda 2,5 kilometre boyunca su üstünde gözle tarama yaptı.

Çocuğun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.



Çocuğun babası Ahmet Hevil ve yakınları da olay yerine geldi.











