ADNA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğüne bağlanan Adana’daki 11 sulama birliği, "Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği" adı altında toplanarak kurumsal yapıya kavuştu.

Bölge Müdürlüğünde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Şafak Çetin, kentteki 11 sulama birliğinin, "Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği" adı altında toplandığı birliğin başkanlığına getirildi.

Sulama birlikleri birleşmeyle kurumsal bir yapıya kavuşturuldu.

"Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği" ana kanalların drenajları ile kanaletlerin bakım, onarım ve temizliğini de yapmaya başladı.

Birleşmenin ardından geçen kısa sürede bugüne kadar 386 kilometre drenaj kanalı temizlenip iyileştirme çalışması tamamlandı.

Çiftçinin sorunsuz ve verimli bir sezon geçirmesi için tüm imkanlarını seferber eden sulama birliklerinin tek çatı altında toplanması bölge çiftçisi ve üreticisi tarafından da memnuniyetle karşılandı.