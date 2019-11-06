KASTAMONU - Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden kriminal, adli tıp ve olay yeri incelemelerinde sanıktan delile gidildiğini söyledi.

Sanıktan delile gidilirken, sanığın suçu ikrar etmesi gerektiğini ifade eden Hancı, "Bazen sanığa baskı ve zorlama yapılabilirdi. O zaman da elde edilen deliller hukuka aykırı olarak değerlendirilirdi." diye konuştu.

"Deliller yalan söylemez"

Bugün teknik imkanların son derece geliştiğine dikkati çeken Hancı, şöyle devam etti:

"Biz artık sanıktan delile gitmiyoruz. Delili buluyoruz, onu inceliyoruz, suç olayı ile iş birliğini veya bağlantısını ortaya koyuyoruz ve delilden sanığa gidiyoruz. Bu şekilde sanığın suçunu itiraf etmesine de gerek kalmıyor. Kişi istediği kadar reddetsin, inkar etsin, deliller yalan söylemez. Ne yaparsanız yapın olay yerinde bir iz bırakırsınız. Yeter ki biz o izi bulacak teknolojiye ve bilime sahip olalım."

Polenden rota belirleniyor

Adli bilimlerin birçok alanında Türkiye'nin çok geliştiğini anlatan Hancı, şunları kaydetti:

"Olay yeri inceleme uzmanlarımız olay yerindeki biyolojik, kimyasal ve fiziksel delilleri topluyor. Adli tıp uzmanı geliyor, oradaki cesedi inceliyor. Otopsiden elde edilen parçalar, zehir incelemeleri için laboratuvara gidiyor. Daha sonra hepsi toplanıyor. Bunlar savcılığa teslim ediliyor. Savcı da araştırmalarında bunlardan yararlanıyor. Cesedin üzerinde bulduğumuz bir böcekten o kişinin nerede ve yaklaşık olarak ne zaman öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Yine cesedin üzerinde bulduğumuz bir polenden o kişinin hangi ortamda bulunup öldüğünü veya intihar ettiğini söyleme imkanına sahibiz. Bir uyuşturucu paketine yapışmış polenlerden uyuşturucunun nereden paketlenip hangi rotalarla nereye ulaştırıldığını söyleme imkanına sahibiz. Olay yerinde bulduğumuz bir saç kepeğinden o kişinin kimliğine ulaşabiliriz."

Teknolojinin hızla ilerlediğine işaret eden Hancı, delilden sanığa ulaşmada ellerinin giderek güçlendiğini belirtti.

Hancı, adli bilimlerin tüm alanlarını içine alan Türkiye Adli Tıp Akademisinin kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bilal Kahyaoğlu