Stevia bitkisi yeni gelir kapısı olacak

Zonguldak'ta kurulan Çaycuma Süs Bitkileri Üretici Birliğinin ilk kez ektiği, sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisinin, bölge için yeni gelir kapısı oluşturması hedefleniyor.

Stevia bitkisi yeni gelir kapısı olacak
0
Isparta Düğün Salonları

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekimi yapılan ve sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisi, bölge için yeni gelir kapısı olacak.

İlçede matematik öğretmenliği yapan Ulaş Kınıcı ile 16 kurucu üye tarafından kurulan Çaycuma Süs Bitkileri Üretici Birliği, tarım yapılmayan boş arazilerde karpuz, lale soğanı, sarımsak, soğan, kabak üretmeye başladı.

Zamanla köylüler için alternatif tarım araştırmalarında bulunan birlik, Zonguldak Valiliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün desteğiyle kiraladıkları bir dönümlük araziye, anavatanı Güney Amerika olan, sıfır kalorili şeker elde edilebilen ve "şeker otu" olarak da bilinen stevia bitkisi ekti.

İki ayda hasat edileceği büyüklüğe ulaşan bitkiyi, henüz tarladayken, birçok ülkeye ihracat yapan bir firmaya satan birlik, bölge için de yeni bir gelir kapısı açmayı hedefliyor.

"Bizim için büyük bir gelir kapısı"

Birliğin kurucu üyelerinden Mükerrem Sarıöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, stevia bitkisini yeni tanıdıklarını ve bu konuda Zonguldak Valiliğinin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Sıfır kalorili olmasının, bitkinin en belirgin özelliği olduğuna dikkati çeken Sarıöz, "Şekerin yüzde 300 katı tatlılık veriyor. Tatlandırıcı olarak kullanılıyor ve Avrupa'da meşrubatlar gibi yerlerde kullanılıyor. Bizim ülkemizde kullanılmıyor. Buna başlamaya karar verdik, denedik ve ilçemizde çok güzel oldu." diye konuştu.

Sarıöz, arazileri büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, yakın zamanda daha büyük arazilere ulaşmayı ümit ettiklerini bildirdi.

Bu bitkinin büyük bir gelir kapısı olduğuna değinen Sarıöz, şöyle devam etti:

"Dönümünde aşağı yukarı 10 bin lira civarında bir gelir getirisi var. Bu bölgemiz adına çok sevindirici. Şu anda durumdan çok memnunuz. Şeker hapları var, onların kapsülleri bu bitkiden yapılıyor sıfır kalori olduğu için. İleride inşallah şekerin yerini bu alacak. Tek temennimiz bu. Özellikle şeker hastaları ve obezite hastaları yönünden çok faydalı bir bitki."

"Ülkemizde bunun alıcısı var"

Kendilerine fideyi gönderen firmanın, ürettikleri ürünü geri aldığını kaydeden Sarıöz, "Şu anda kilosu 22 ila 25 lira arası satış pazarı var. Üretiyoruz, kurutuyoruz, kilosu 22-25 liradan aynı firmaya geri veriyoruz. Onlar da işliyorlar, üretiyorlar veya yurt dışına ihraç ediyorlar. Hem sağlık hem de gelir kapısı yönünden çok faydalı bir bitki. Özellikle Çaycuma halkı bu bitkiyi burada görsünler, tanısınlar. Bence bizim bölgemiz buna çok uyumlu. Bir tek suyu çok seviyor. Sürekli su istiyor, zaten damlama sistemiyle her gün sulanıyor burası." ifadelerini kullandı.

Çaycuma Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş da Zonguldak Valiliğinin desteğiyle 6 bin fide temin ettiklerini aktararak, "Bitkinin adı şeker otu olarak geçiyor. Daha önce Rize'de denenmiş. Ülkemize yeni gelen bir bitki. Ülkemizde bunun alıcısı var." şeklinde konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu!
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Aşure dağıttı
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
Bir gülümsemenin hayat değiştirdiği bir dünyadayız
Isparta'da operasyon! tarihi eserler ele geçirildi
KUYUCAK'TA HİJYEN SERTİFİKASI
Isparta'da Trafik Kazası
TED, 32 bin öğrencisi ile ''iklim grevlerine'' destek verdi
TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM FIRSATLARI!!!
YENİ ISPARTA EMNİYET MÜDÜRÜ METİN AKAY
Isparta'da ahır yangını
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDIYALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI16 Eylül 2019
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yokTüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok16 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”16 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019